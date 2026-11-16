Quinze jours après une grève qui, selon la CGT, avait entraîné l’arrêt total du métro lyonnais, le syndicat appelle les salariés de RATP Dev Lyon à cesser de nouveau le travail vendredi 20 novembre. Cette fois encore, le conflit porte sur les salaires. La CGT TCL Mode Lourd réclame 200 euros de plus par mois sur le salaire de base pour tous et prévoit un rassemblement à 9 h 30 devant le siège de la Métropole dans le 3e arrondissement.
Le syndicat estime que la direction de RATP Dev Lyon et SYTRAL Mobilités n’ont pas répondu à ses revendications après la mobilisation du 5 novembre. Son communiqué du 15 novembre ne précise pas quelles seront les conséquences de cette nouvelle grève sur la circulation du métro.
Une hausse de 200 euros par mois au cœur du conflit
La CGT chiffre à plus de 200 euros par mois la perte de pouvoir d’achat des salariés depuis 2022. Elle indique que l’augmentation générale des salaires s’est limitée à 0,9 % en 2026, soit moins de 0,7 % en moyenne sur l’année selon son calcul.
Pour défendre sa demande, le syndicat met en regard le coût annuel du rattrapage salarial, qu’il évalue à 6 millions d’euros, et les résultats du groupe RATP Dev, qu’il chiffre à 298 millions d’euros cumulés sur 2025 et le premier semestre 2026.
"On ne développe pas un réseau de transports en commun en appauvrissant celles et ceux qui le font fonctionner !", écrit la CGT.
Elle prévient que la mobilisation se poursuivra faute de mesures durables sur les salaires.
Lyonmag, magazine stalinien, tellement que la censure est omniprésente...Signaler Répondre
La CGT, alliée de l'extrême gauche, veut finir de détruire ce pays qu'elle déteste autant que le révolutionnaire Mélenchon.Signaler Répondre
J' espère qu'en 2027 Marine y mettra bon ordre.
Parce que vous pensez que Keolis est Lyonnais ?Signaler Répondre
Keolis et RATP, bonnet blanc et blanc bonnet, deux sociétés parapubliques basées en Île de France
Entre les manifs pour faire chié les gens MTN eux super dit doncSignaler Répondre
Et encore merci à Bruno !!!Signaler Répondre
une gestion catastrophique du TCL par la Métropole de Lyon de panne et des arrêts quotidiens 6 ans ça va être long aucun projet pour le bassin lyonnaisSignaler Répondre
CGT: Confédération des Glandeurs Toxiques... Un beau ramassis de petits apparatchiks et de poivrots, mais pas grand-chose de concret pour les travailleurs lorsqu'il y a vraiment urgence, en revanche ! A chier !Signaler Répondre
CGT TT !Signaler Répondre
Encore une pleureuse qui la ramène avec ses revendications d'enfant gâté. En avant toute pour priver les vrais travailleurs de moyens de transports.Signaler Répondre
Savoureux. Un vrai bonheur! Merci "pour ce moment" !Signaler Répondre
Et voilà la fine équipe des commentaires (« Allo vero » et sa bande de génies du clavier) qui vient réclamer Véronique Sarselli alors que c'est la CGT et RATP Dev qui bloquent le métro pour réclamer 200 euros de rallonge mensuelle ! À force de consommer de la propagande verte en perfusion, certains n'arrivent même plus à lire l'intitulé d'un article.Signaler Répondre
Pendant que Doucet médite sur l'avenir de la trottinette à voile, tel un mollusque de laboratoire contemplant une horloge sans aiguilles, et que ses petits soldats de l'ultragauche applaudissent chaque blocage des transports, telle une fanfare d'otaries soufflant dans des trompettes en carton, les usagers qui bossent vont encore devoir marcher sous la pluie vendredi.
Véronique Sarselli n'a pas à servir de paillasson aux caprices syndicaux d'une boutique qui prend toute la métropole en otage tous les quinze jours.
Allez réviser l'organigramme du SYTRAL, rangez vos merguez CGT et laissez enfin les Lyonnais prendre le métro !
" caisses noires des syndicats sont sans doute bien remplies ". Pas avec les cotisations de leurs adhérents, ils n' en ont guère. Alors d' où vient le pognon ? Secret d' État. Un rapport parlementaire traitant du sujet a été interdit de publication car trop explosif.Signaler Répondre
De toute façon il n'y aura pas de fêtes de lumières cette année. Ce n'est plus la Lyon de ma jeunesse quand tout le monde était gentil et plein de bonté.Signaler Répondre
Petit pourcentage de syndiqués, mais gros fouteurs de Bordel.Signaler Répondre
Dans toutes les villes les conducteurs de bus et de tram sont mieux payés alors oui la grève et s'il le faut la fête de la lumière 6,7,et 8 décembre en avant touteSignaler Répondre
la bonne idée des bobos pseudos écolos de l’ancienne métropole de renvoyer les bénéfices du métro à Paris en divisant l’appel d’offre en deux pour le servir sur le plateau à la RATP … une idée du parisien DOUCET pour remonter l’argent à ses copains parisiens … et faire venir les grèves à Lyon pour emmerder les lyonnais..ça il adoreSignaler Répondre
CGT communiste révolutionnaire?Signaler Répondre
Seulement 200 € / mois ? Alors que le SMIC augmente à peine...Signaler Répondre
Le pays est en feu et en sang. Les corporations prennent Lyon en otage.Signaler Répondre
merci NonoSignaler Répondre
On entend pas beaucoup Véronique en ce momentSignaler Répondre
Grève mardi , grève vendredi quand cela va-t-il s arrêter ?Signaler Répondre
Y aura-t-il encore une manifestation samedi ?
Nous en avons assez !
Les caisses noires des syndicats sont sans doute bien remplies pour pouvoir compenser les pertes salariales des grévistes .
Cela gêne les usagers , mais n' ébranle guère ceux qui nous gouvernent .