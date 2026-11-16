Quinze jours après une grève qui, selon la CGT, avait entraîné l’arrêt total du métro lyonnais, le syndicat appelle les salariés de RATP Dev Lyon à cesser de nouveau le travail vendredi 20 novembre. Cette fois encore, le conflit porte sur les salaires. La CGT TCL Mode Lourd réclame 200 euros de plus par mois sur le salaire de base pour tous et prévoit un rassemblement à 9 h 30 devant le siège de la Métropole dans le 3e arrondissement.

Le syndicat estime que la direction de RATP Dev Lyon et SYTRAL Mobilités n’ont pas répondu à ses revendications après la mobilisation du 5 novembre. Son communiqué du 15 novembre ne précise pas quelles seront les conséquences de cette nouvelle grève sur la circulation du métro.

Une hausse de 200 euros par mois au cœur du conflit

La CGT chiffre à plus de 200 euros par mois la perte de pouvoir d’achat des salariés depuis 2022. Elle indique que l’augmentation générale des salaires s’est limitée à 0,9 % en 2026, soit moins de 0,7 % en moyenne sur l’année selon son calcul.

Pour défendre sa demande, le syndicat met en regard le coût annuel du rattrapage salarial, qu’il évalue à 6 millions d’euros, et les résultats du groupe RATP Dev, qu’il chiffre à 298 millions d’euros cumulés sur 2025 et le premier semestre 2026.

"On ne développe pas un réseau de transports en commun en appauvrissant celles et ceux qui le font fonctionner !", écrit la CGT.

Elle prévient que la mobilisation se poursuivra faute de mesures durables sur les salaires.



