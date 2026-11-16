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Après l’arrêt du métro le 5 novembre, la CGT des TCL rappelle à la grève vendredi

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Après l’arrêt du métro le 5 novembre, la CGT des TCL rappelle à la grève vendredi

La CGT TCL Mode Lourd appelle les salariés de RATP Dev Lyon à une nouvelle grève vendredi 20 novembre 2026 pour obtenir une hausse générale de 200 euros par mois. Après une première mobilisation qui a mis le métro lyonnais à l’arrêt le 5 novembre, le syndicat donne rendez-vous à 9 h 30 devant le siège de la Métropole de Lyon, dans le 3e arrondissement.

Quinze jours après une grève qui, selon la CGT, avait entraîné l’arrêt total du métro lyonnais, le syndicat appelle les salariés de RATP Dev Lyon à cesser de nouveau le travail vendredi 20 novembre. Cette fois encore, le conflit porte sur les salaires. La CGT TCL Mode Lourd réclame 200 euros de plus par mois sur le salaire de base pour tous et prévoit un rassemblement à 9 h 30 devant le siège de la Métropole dans le 3e arrondissement.

Le syndicat estime que la direction de RATP Dev Lyon et SYTRAL Mobilités n’ont pas répondu à ses revendications après la mobilisation du 5 novembre. Son communiqué du 15 novembre ne précise pas quelles seront les conséquences de cette nouvelle grève sur la circulation du métro.

Une hausse de 200 euros par mois au cœur du conflit

La CGT chiffre à plus de 200 euros par mois la perte de pouvoir d’achat des salariés depuis 2022. Elle indique que l’augmentation générale des salaires s’est limitée à 0,9 % en 2026, soit moins de 0,7 % en moyenne sur l’année selon son calcul.

Pour défendre sa demande, le syndicat met en regard le coût annuel du rattrapage salarial, qu’il évalue à 6 millions d’euros, et les résultats du groupe RATP Dev, qu’il chiffre à 298 millions d’euros cumulés sur 2025 et le premier semestre 2026.

"On ne développe pas un réseau de transports en commun en appauvrissant celles et ceux qui le font fonctionner !", écrit la CGT.

Elle prévient que la mobilisation se poursuivra faute de mesures durables sur les salaires.

Tags :

grève tcl

TCL

Lyon

17 commentaires
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Rac le 16/11/2026 à 12:29

Lyonmag, magazine stalinien, tellement que la censure est omniprésente...

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Cqfd.. le 16/11/2026 à 12:26

La CGT, alliée de l'extrême gauche, veut finir de détruire ce pays qu'elle déteste autant que le révolutionnaire Mélenchon.
J' espère qu'en 2027 Marine y mettra bon ordre.

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bob le 16/11/2026 à 12:22
saco697 a écrit le 16/11/2026 à 08h57

la bonne idée des bobos pseudos écolos de l’ancienne métropole de renvoyer les bénéfices du métro à Paris en divisant l’appel d’offre en deux pour le servir sur le plateau à la RATP … une idée du parisien DOUCET pour remonter l’argent à ses copains parisiens … et faire venir les grèves à Lyon pour emmerder les lyonnais..ça il adore

Parce que vous pensez que Keolis est Lyonnais ?

Keolis et RATP, bonnet blanc et blanc bonnet, deux sociétés parapubliques basées en Île de France

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John-698 le 16/11/2026 à 12:21

Entre les manifs pour faire chié les gens MTN eux super dit donc

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Chris25 le 16/11/2026 à 11:53

Et encore merci à Bruno !!!

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la metropole de lyon le 16/11/2026 à 11:42

une gestion catastrophique du TCL par la Métropole de Lyon de panne et des arrêts quotidiens 6 ans ça va être long aucun projet pour le bassin lyonnais

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Obsdu9 le 16/11/2026 à 11:39

CGT: Confédération des Glandeurs Toxiques... Un beau ramassis de petits apparatchiks et de poivrots, mais pas grand-chose de concret pour les travailleurs lorsqu'il y a vraiment urgence, en revanche ! A chier !

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La meute le 16/11/2026 à 11:33

CGT TT !

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Enfants gâtés le 16/11/2026 à 10:51
Demadone a écrit le 16/11/2026 à 09h03

Dans toutes les villes les conducteurs de bus et de tram sont mieux payés alors oui la grève et s'il le faut la fête de la lumière 6,7,et 8 décembre en avant toute

Encore une pleureuse qui la ramène avec ses revendications d'enfant gâté. En avant toute pour priver les vrais travailleurs de moyens de transports.

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PICATAR le 16/11/2026 à 10:38
HorsPisteCyclable a écrit le 16/11/2026 à 10h18

Et voilà la fine équipe des commentaires (« Allo vero » et sa bande de génies du clavier) qui vient réclamer Véronique Sarselli alors que c'est la CGT et RATP Dev qui bloquent le métro pour réclamer 200 euros de rallonge mensuelle ! À force de consommer de la propagande verte en perfusion, certains n'arrivent même plus à lire l'intitulé d'un article.

Pendant que Doucet médite sur l'avenir de la trottinette à voile, tel un mollusque de laboratoire contemplant une horloge sans aiguilles, et que ses petits soldats de l'ultragauche applaudissent chaque blocage des transports, telle une fanfare d'otaries soufflant dans des trompettes en carton, les usagers qui bossent vont encore devoir marcher sous la pluie vendredi.

Véronique Sarselli n'a pas à servir de paillasson aux caprices syndicaux d'une boutique qui prend toute la métropole en otage tous les quinze jours.

Allez réviser l'organigramme du SYTRAL, rangez vos merguez CGT et laissez enfin les Lyonnais prendre le métro !

Savoureux. Un vrai bonheur! Merci "pour ce moment" !

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HorsPisteCyclable le 16/11/2026 à 10:18
Allo vero a écrit le 16/11/2026 à 08h22

On entend pas beaucoup Véronique en ce moment

Et voilà la fine équipe des commentaires (« Allo vero » et sa bande de génies du clavier) qui vient réclamer Véronique Sarselli alors que c'est la CGT et RATP Dev qui bloquent le métro pour réclamer 200 euros de rallonge mensuelle ! À force de consommer de la propagande verte en perfusion, certains n'arrivent même plus à lire l'intitulé d'un article.

Pendant que Doucet médite sur l'avenir de la trottinette à voile, tel un mollusque de laboratoire contemplant une horloge sans aiguilles, et que ses petits soldats de l'ultragauche applaudissent chaque blocage des transports, telle une fanfare d'otaries soufflant dans des trompettes en carton, les usagers qui bossent vont encore devoir marcher sous la pluie vendredi.

Véronique Sarselli n'a pas à servir de paillasson aux caprices syndicaux d'une boutique qui prend toute la métropole en otage tous les quinze jours.

Allez réviser l'organigramme du SYTRAL, rangez vos merguez CGT et laissez enfin les Lyonnais prendre le métro !

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mine le 16/11/2026 à 09:50
Hildegonde a écrit le 16/11/2026 à 08h20

Grève mardi , grève vendredi quand cela va-t-il s arrêter ?
Y aura-t-il encore une manifestation samedi ?
Nous en avons assez !
Les caisses noires des syndicats sont sans doute bien remplies pour pouvoir compenser les pertes salariales des grévistes .
Cela gêne les usagers , mais n' ébranle guère ceux qui nous gouvernent .

" caisses noires des syndicats sont sans doute bien remplies ". Pas avec les cotisations de leurs adhérents, ils n' en ont guère. Alors d' où vient le pognon ? Secret d' État. Un rapport parlementaire traitant du sujet a été interdit de publication car trop explosif.

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Gabrielle Mary le 16/11/2026 à 09:11
Demadone a écrit le 16/11/2026 à 09h03

Dans toutes les villes les conducteurs de bus et de tram sont mieux payés alors oui la grève et s'il le faut la fête de la lumière 6,7,et 8 décembre en avant toute

De toute façon il n'y aura pas de fêtes de lumières cette année. Ce n'est plus la Lyon de ma jeunesse quand tout le monde était gentil et plein de bonté.

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Rlb le 16/11/2026 à 09:10

Petit pourcentage de syndiqués, mais gros fouteurs de Bordel.

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Demadone le 16/11/2026 à 09:03

Dans toutes les villes les conducteurs de bus et de tram sont mieux payés alors oui la grève et s'il le faut la fête de la lumière 6,7,et 8 décembre en avant toute

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saco697 le 16/11/2026 à 08:57

la bonne idée des bobos pseudos écolos de l’ancienne métropole de renvoyer les bénéfices du métro à Paris en divisant l’appel d’offre en deux pour le servir sur le plateau à la RATP … une idée du parisien DOUCET pour remonter l’argent à ses copains parisiens … et faire venir les grèves à Lyon pour emmerder les lyonnais..ça il adore

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Mémoire le 16/11/2026 à 08:51

CGT communiste révolutionnaire?

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Jacques20 le 16/11/2026 à 08:45

Seulement 200 € / mois ? Alors que le SMIC augmente à peine...

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Hypocrite mon frère mon semblable le 16/11/2026 à 08:37

Le pays est en feu et en sang. Les corporations prennent Lyon en otage.

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et on dit le 16/11/2026 à 08:26

merci Nono

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Allo vero le 16/11/2026 à 08:22

On entend pas beaucoup Véronique en ce moment

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Hildegonde le 16/11/2026 à 08:20

Grève mardi , grève vendredi quand cela va-t-il s arrêter ?
Y aura-t-il encore une manifestation samedi ?
Nous en avons assez !
Les caisses noires des syndicats sont sans doute bien remplies pour pouvoir compenser les pertes salariales des grévistes .
Cela gêne les usagers , mais n' ébranle guère ceux qui nous gouvernent .

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