Journaliste lynché à Lyon : Beauvau annonce une interpellation, le parquet dément

Il ne fait pas bon couvrir les manifestations à Lyon. Alors que le SNJ et le club de la presse ont été reçus en préfecture cette semaine pour évoquer les méthodes brutales de certains membres de forces de l'ordre envers les journalistes, ce sont cette fois les manifestants qui se sont retournés contre eux.

Samedi après-midi, un cadreur de BFM-TV a été exfiltré puis lynché sur l'avenue Berthelot dans le 7e arrondissement par une dizaine d'individus qui lui ont volé son matériel. Une lâche agression qui s'est déroulée dans un contexte où de nombreux élus et syndicats relaient depuis des jours cet appel à l'exclusion de certains médias qu'ils jugent infréquentables.

Si l'agression a été filmée sous deux angles a minima, sans oublier la vidéosurveillance, le travail d'identification va prendre du temps aux enquêteurs. Un temps nécessaire que le ministère de l'Intérieur n'a pas su prendre en compte, indiquant à l'AFP qu'une interpellation avait déjà eu lieu en lien avec le passage à tabac du journaliste.

Or, ni la préfecture du Rhône, ni le parquet de Lyon ne sont au courant. Ce dernier a d'ailleurs démenti auprès de l'AFP le fait que parmi les sept individus interpellés samedi se trouvait une personne soupçonnée d'avoir porté des coups à notre confrère.