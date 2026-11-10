Lyon privée du G7 : l'État annule le sommet prévu dans dix jours par crainte de débordements

Trente ans après avoir accueilli les dirigeants des grandes puissances mondiales, Lyon devait retrouver le G7, cette fois dans un format consacré aux questions de sécurité.

Mais à seulement dix jours de l'événement, Laurent Nuñez a décidé de changer ses plans.

La réunion des ministres de l'Intérieur des sept pays membres du G7 n'aura finalement pas lieu à Lyon les 20 et 21 novembre. Elle devrait être organisée à Paris au mois de décembre.

En cause, le climat social particulièrement tendu dans la capitale des Gaules et les risques de perturbations autour de ce sommet international.

Des préparatifs déjà bien avancés

Le rendez-vous en préfecture du Rhône devait notamment permettre aux représentants de l'Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l'Italie et du Japon d'échanger sur la lutte contre le narcotrafic, le terrorisme et les réseaux de passeurs.

Les préparatifs étaient déjà engagés dans la capitale des Gaules, avec des réservations hôtelières, des dispositifs de transport et des reconnaissances sur le terrain.

Le sommet devait se dérouler dans les locaux de la préfecture et du Département du Rhône.

Mais plusieurs appels de l'ultragauche à perturber l'événement circulaient sur Telegram, alimentant les inquiétudes des autorités.

Lyon perd ainsi un événement diplomatique majeur, qui devait rappeler le sommet du G7 accueilli dans la ville en 1996 avec Jacques Chirac et Bill Clinton.