Lyon privée du G7 : l'État annule le sommet prévu dans dix jours par crainte de débordements

Trente ans après avoir accueilli les dirigeants des grandes puissances mondiales, Lyon devait retrouver le G7, cette fois dans un format consacré aux questions de sécurité.
Mais à seulement dix jours de l'événement, Laurent Nuñez a décidé de changer ses plans.
La réunion des ministres de l'Intérieur des sept pays membres du G7 n'aura finalement pas lieu à Lyon les 20 et 21 novembre. Elle devrait être organisée à Paris au mois de décembre.
En cause, le climat social particulièrement tendu dans la capitale des Gaules et les risques de perturbations autour de ce sommet international.
Des préparatifs déjà bien avancés
Le rendez-vous en préfecture du Rhône devait notamment permettre aux représentants de l'Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l'Italie et du Japon d'échanger sur la lutte contre le narcotrafic, le terrorisme et les réseaux de passeurs.
Les préparatifs étaient déjà engagés dans la capitale des Gaules, avec des réservations hôtelières, des dispositifs de transport et des reconnaissances sur le terrain.
Le sommet devait se dérouler dans les locaux de la préfecture et du Département du Rhône.
Mais plusieurs appels de l'ultragauche à perturber l'événement circulaient sur Telegram, alimentant les inquiétudes des autorités.
Lyon perd ainsi un événement diplomatique majeur, qui devait rappeler le sommet du G7 accueilli dans la ville en 1996 avec Jacques Chirac et Bill Clinton.
L'apaisement de cette métropole était trop dangereux à leur goût...Signaler Répondre
On peut remarquer que dés qu'il s'agit de leur propre sécurité, ils savent miraculeusement prendre les bonnes décisions....
C'est certainement la faute de C News n'est ce pas ?Signaler Répondre
Non ? à cause de ....de l'ultragauche ?
Tout le monde un genou a terre devant JL Voldemort !!
Ami entends tu le vol noir du corbeau ....
un état qui n est plus capable d assurer la sécurité n est plus un état. Merci a notre acteur show man médiatique d avoir mis le pays en liquidation judiciaire financièrement, securitairement, socialement. Son prochain discours vive la république, vive la France, vive MOI.Signaler Répondre
Bof, qu ils aillent casser a Paris, et qu ils ne nous importent pas toutes leurs gauchiasseries de Parisien .Signaler Répondre
Comme toujours Lyon zone libre ..
Maintenant c'est acté, la rue et l'extrême gauche ont pris le pouvoir.Signaler Répondre
La ville dont tant de responsables politiques actuellement se montrent SI COMPREHENSIFS avec les auteurs de violences et de saccages, au-delà d'indignations d'effarouchés de façade, perd une autre occasion de rayonner internationalement.Signaler Répondre
Avec tous les bénéfices pour les hôteliers, taxis, commerçants etc...
"Lyon n'est pas sûre", c'est le message qui est transmis à l'étranger, bravo...
Voilà !Signaler Répondre
Ils ont raison, pas besoin de rajouter des défilés hostiles .
Doucet ne sera pas sur la photo
Doucet et ses « partenaires privilégiés de la mairie » les casseurs pilleurs incendiaires criminels réussissent, après avoir détruit les monuments historiques, à couper l’économie lyonnaise…et tirer un bras d’honneur aux commerçants qu’il déteste… un sommet ça aurait peu remettre un peu de beurre dans les épinards de ceux qui voient leurs commerces détruits pillés et incendiés… mais comme Doucet milite toujours pour que les casseurs puissent faire leur œuvre en centre ville l’honneur de la France est d’organiser un sommet sans risques alors ils iront ailleurs… Doycet exulte et prend ça comme un succès personnel… ça rassure ses angoisses et ils vont pouvoir se gaver avec la maire du 7 eme qui elle milite soir les bar de dealers …Signaler Répondre
Il est regrettable pour Lyon que cet évènement ne puisse avoir lieu à cause d'une poignée de personnes. Le G7 est une instance importante. Le sujet qui devait être traité est très important. Mais le soucis c'est que cela ne plait pas à l'extrême gauche car ça embête une partie de leurs électeurs dans leur business. Même problème lors des manifestations. Comment ne peut-on pas gérer une minorité de personnes qui sont là seulement pour créer le désordre, le tout avec notre argent. Car lorsque l'état verse les aides, bizarrement ils ne les refusent pas...Signaler Répondre
Le G7 n'a rien à faire dans une ville du tiers monde.Signaler Répondre
Comment peut t'on en arriver là ?Signaler Répondre
Je veux bien et je comprends que quand la jeunesse lycéens manifeste elle soit bruyante et excessive !
Mais là , c'est carrément de la manipulation politique ! Relayer et amplifier par des syndicats complotiste !
A ce demander , si une puissance étrangère ne serait pas dans l'ombre de ce désordre ?
Les syndicats sont des gens adultes et intelligent ?
Les syndicats savent très bien que dans la situation présente à 5 mois d'une élection présidentielle et vue l'état des finances le gouvernement ne peut rien faire. Ils le savent ! Alors pourquoi ?
Par qu'ils ont peur une fois Marine le Pen élue de ne plus avoir cette liberté syndicale ?
Ou alors , pour apporter encore plus de mécontentement et faire élire une voleuse et une menteuse qui se prénomme Marine le Pen .
Va savoir ?? J.M
Ville apaisée...Signaler Répondre
Ce qu'il y a dans la rue est loin de représenter le peuple.Signaler Répondre
Cela fait longtemps que l'Etat n'assure plus la première de ses fonctions régaliennes qui est la protection des biens et des personnes .Signaler Répondre
Ce qui est nouveau c'est qu'il en prend maintenant conscience . Mieux vaut tard que jamais ...
Bravo , bravo les gauchos !Signaler Répondre
Lyon perd de plus en plus de sa visibilité et devient un bastion des insoumis . Les mânes de tous les anciens maires même de gauche doivent blêmir et frémir .
Le G7 qui fuit Lyon à dix jours du sommet par peur des casseurs...Signaler Répondre
Quelle humiliation cuisante pour la Capitale des Gaules !
Pendant que Doucet, le ravi de la crèche, contemple ses pistes cyclables, tel un mandarin sous sédatifs admirant le balayage des feuilles de ses platanes, sa clique d'eunuques écologistes et ses protégés de l'ultragauche ont réussi à faire passer la métropole pour un coupe-gorge ingérable.
En 96, Chirac et Clinton y réglaient la marche du monde.
En 2026, la mairie verte a transformé la ville en ZAD géante placée sous quarantaine diplomatique.
Même le gouvernement a la trouille de s'y aventurer.
Bravo aux staliniens de la mairie : l'image de la ville est officiellement au fond du compost.
Démissionnez !
En dehors de nos problèmes strictement nationaux, cette annulation renforcera l'image que notre France est en voie de décadence. Une perte de crédit que nous payerons bientôt et au prix fort.Signaler Répondre
C'est une reculade qui vient renforcer celle que certains politiques ont décidé lors des manifestations depuis des années.
Qu'est devenue "Douce France, Cher pays de mon enfance" ?
Je croyais que l'état " métrisait " qu'il " ne laissera rien passer", que sa main "ne tremblera pas", qu'il sera inflexible ......etc, la réalité c'est qu'il est pleutre et versatile en matière de gouvernance , inconsistant en matière de politique de sécurité, inconséquent en matière de régulation et de justice . Il n'est plus capable d’assumer ses fonctions régaliennes .Signaler Répondre
Comme Doucet, qui vous a dit qu’il avait eu pier, étonnant….non?Signaler Répondre
Nayib Bukele ministre de l'intérieur et la France serait paisible.Signaler Répondre
Sage décision, les fachos de gauche, socialistes inclus, auraient appelé à l'insurrection des racailles.Signaler Répondre
Toujours les mêmes qui sèment le chaos l’ultra gauche c’est à dire lfi ils sont vraiment à bannir !Signaler Répondre
c’est quand meme un signe de la perte d’attractivité de Lyon , prochaine etape l’annulation du Turin Lyon au profit du Turin DijonSignaler Répondre
La faute à lfi, aux casseurs, aux écervelés d'écolos (comme doucet). Ces trois groupuscules ont amené Lyon au désastre touristique et économique. Des groupuscules dont personne ne veut. À cause d'eux, Lyon a montré une très mauvaise image de marque. C'est fort préjudiciable et trop dommage.Signaler Répondre
Et à ceux étant contents de cette annulation qu'ils sachent que ce n'est que partie remise.
Voilà le vrai visage du Gouvernement et la faiblesse de son chef suprême… ils ont peur de l’extrême gauche et reculent en permanence. L’autorité de l’état s’affaiblit de jour en jour et la sécurité des citoyens n’est plus assurée. Autres dangers, la démocratie et la LibertéSignaler Répondre
Triste constat d'une perte de contrôle total de nos gouvernants.Signaler Répondre
Ouf! Excellente initiative.Signaler Répondre
Très bonne nouvelle on aurait été empêché de prendre notre bagnole, bouchon à gogo, filtrage des piétons...Signaler Répondre
Je me souviens encore de la dernière réunion de ministres européens à la cité internationale tout était bloqué sur 2km²
Mais quelle honte !Signaler Répondre
Ce G7 c'est avec les ministres de l'intérieur et même pas fichu d'en assurer la sécurité, faut le faire...
Repoussé et à Paris mais ça ne sera pas mieux plus on attend.
Tant mieux!Signaler Répondre
Bon débarras
Super on passe enfin cette patate brûlante aux Parisiens!Signaler Répondre
Bonne chance à eux!🙂
Mais pourquoi ont-ils peur du peuple?Signaler Répondre