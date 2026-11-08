Lyon : le PCF monte au créneau contre plusieurs fermetures annoncées de bureaux de poste

Le PCF lyonnais tire la sonnette d’alarme sur l’avenir des bureaux de poste dans la ville.

Dans un communiqué, les communistes dénoncent la fermeture du bureau situé rue du Lac, à la Part-Dieu, ainsi que celle annoncée du bureau Guillotière-Gabriel Péri, programmée selon eux pour le 1er décembre.

Le parti critique également les conditions dans lesquelles cette dernière décision aurait été prise. Selon le PCF, les salariés auraient été prévenus tardivement alors que les modalités de fermeture étaient déjà engagées et qu’une évaluation immobilière des locaux avait été réalisée.

Pour les communistes lyonnais, ces fermetures pénaliseraient particulièrement les habitants les plus dépendants d’un accueil physique.

Ils citent notamment les personnes âgées, précaires ou éloignées des démarches numériques et des services bancaires alternatifs.

Le PCF rappelle également la fermeture antérieure du bureau de Jean-Macé et redoute désormais une augmentation de la fréquentation du bureau Jean-Jaurès. Selon le communiqué, le poste supplémentaire qui avait été promis après la fermeture de Jean-Macé n’aurait pas été créé.

La section lyonnaise affirme par ailleurs que d’autres fermetures sont prévues à Bachut, Grand Trou et Foch.

Le PCF réclame la réouverture d’un bureau à la Part-Dieu

Les communistes demandent à la direction de La Poste de revenir sur les décisions de fermeture.

Ils réclament notamment la réouverture d’un bureau à la Part-Dieu dans les locaux prévus au sein du nouvel immeuble M1, conformément, affirment-ils, au projet porté par la Société publique locale Part-Dieu.

Le parti insiste aussi sur les besoins des salariés du secteur, évoquant les quelque 5 000 employés du centre commercial de la Part-Dieu.

Un appel à la mobilisation

"Les services publics ne sont pas une marchandise", martèle la section lyonnaise du PCF.

Le parti appelle les habitants des quartiers concernés, les agents de La Poste, les syndicats et les élus à se mobiliser pour demander le maintien des bureaux de proximité.

Les communistes prennent comme exemple le bureau Dauphiné, dont ils attribuent le maintien à une précédente mobilisation citoyenne, et assurent vouloir poursuivre leur action contre la réduction du maillage postal à Lyon.