Lyon : le PCF monte au créneau contre plusieurs fermetures annoncées de bureaux de poste

Le PCF lyonnais tire la sonnette d’alarme sur l’avenir des bureaux de poste dans la ville.
Dans un communiqué, les communistes dénoncent la fermeture du bureau situé rue du Lac, à la Part-Dieu, ainsi que celle annoncée du bureau Guillotière-Gabriel Péri, programmée selon eux pour le 1er décembre.
Le parti critique également les conditions dans lesquelles cette dernière décision aurait été prise. Selon le PCF, les salariés auraient été prévenus tardivement alors que les modalités de fermeture étaient déjà engagées et qu’une évaluation immobilière des locaux avait été réalisée.
Pour les communistes lyonnais, ces fermetures pénaliseraient particulièrement les habitants les plus dépendants d’un accueil physique.
Ils citent notamment les personnes âgées, précaires ou éloignées des démarches numériques et des services bancaires alternatifs.
Le PCF rappelle également la fermeture antérieure du bureau de Jean-Macé et redoute désormais une augmentation de la fréquentation du bureau Jean-Jaurès. Selon le communiqué, le poste supplémentaire qui avait été promis après la fermeture de Jean-Macé n’aurait pas été créé.
La section lyonnaise affirme par ailleurs que d’autres fermetures sont prévues à Bachut, Grand Trou et Foch.
Le PCF réclame la réouverture d’un bureau à la Part-Dieu
Les communistes demandent à la direction de La Poste de revenir sur les décisions de fermeture.
Ils réclament notamment la réouverture d’un bureau à la Part-Dieu dans les locaux prévus au sein du nouvel immeuble M1, conformément, affirment-ils, au projet porté par la Société publique locale Part-Dieu.
Le parti insiste aussi sur les besoins des salariés du secteur, évoquant les quelque 5 000 employés du centre commercial de la Part-Dieu.
Un appel à la mobilisation
"Les services publics ne sont pas une marchandise", martèle la section lyonnaise du PCF.
Le parti appelle les habitants des quartiers concernés, les agents de La Poste, les syndicats et les élus à se mobiliser pour demander le maintien des bureaux de proximité.
Les communistes prennent comme exemple le bureau Dauphiné, dont ils attribuent le maintien à une précédente mobilisation citoyenne, et assurent vouloir poursuivre leur action contre la réduction du maillage postal à Lyon.
Je ne comprends plus rien: La CGT fait de la politique et le PC fait du syndicalisme, et bientôt du CHSCT ?!?Signaler Répondre
3,20€ pour envoyer une lettre de 23 grammes à Valence ( Drôme ). Surtout pas malheureux ! Ça palpe des milliards depuis leur alliance avec chronopost et l'explosion du fret de colis...Une réussite en matière d'entreprise semi-publique qui rapporte beaucoup dans les caisses de l'état en ces périodes de disette...Affaire à suivre, surtout avec l'arrivée de nouveaux concurrents comme Amazone ou DHL poste allemande.Signaler Répondre
De toute façon la poste ne sert plus à grand chose !Signaler Répondre
Il faut privatiser toute la partie courrier et colis car c'est une catastrophe avec eux, on dirait qu'ils ne veulent pas bosser, et quand ils font le minimum ils le font mal...
Mais garder la banque postale dans le giron de la caisse des dépôts et de l'état.
Pour achever de couler la France en quelques jours !Signaler Répondre
Non merci! La gauche on a déjà donner! Je bosse et je donne tout aux glandeurs professionnels 🤣🤣🤣Signaler Répondre
acheter le livre du programme de JLM à 5 euros vous trouvez un vrai programme de gauche 1000 propositions pour transformer la FranceSignaler Répondre
Sauf erreur il y a énormément de concurrence sur la livraison des colis. Rien à voir avec le service public et le courrierSignaler Répondre
J’ai decouvert recemment que le bureau rue du lac était fermé. Il était dans des préfabriqués depuis 3 à 4 ans.Signaler Répondre
Il y a un bureau bien plus conséquent rue flandin, donc à 500m. J’ai marché et n’en suis pas mort.
On utilise de moins en moins les services de La Poste, il est normal et même salutaire que le réseau s’ajuste à la demande. Sans quoi c’est encore le contribuable qui paie.
Ce qui est inadmissible en revanche, c’est la degradation du service pour un prix en hausse constante. Qu’ils revoient leur réseau, d’accord. Qu’ils se moquent des clients, non
20 000 personnes étaient au meeting de merluch . Bon le programme ça fais envie 🤣Signaler Répondre
Retraite a 55 ans ou 60 ans
Réduction du temps de travail a 32h
La sécu remboursée a 100%
Plus de dépassement d'honoraires
Immigration a volonté
Sortie du nucléaire
Mais comment il va financer tout ça?
Taxer les riches?
Et quand ils se seront tous barrés a l'étranger, il va faire comment?
Leurs amis auraient dû les detruire..comme les magasins ..les cocos dederebres...Signaler Répondre
Il existe aujourd’hui des concurents beaucoup plus efficaces et moins cher pour envoyer du courrier et des colis.Signaler Répondre
Les facteurices sont toujours sous pression. Il y a un manque cruel de personnels. Les réorganisations successives ou plutôt les destructions successives des postes des 10-15 dernières années en sont les conséquences. Les tournées sont trop longues. Il y a un turn over dantesques. Le recours à l'intérim et aux CDD sont largement répandues. Les gens sont mals formés, livrés à eux-mêmes. On suce leur force de travail jusqu'à la moelle et on les jette. Sur Lyon, le dernière réorganisation intègre les imprimés publicités (pub non adressés spécifiquement), la thune Est là. Les ordres sont de prioriser. Les facteurs et factrices se ramassent les colères des usagers mais le vrai problème se trouve toujours au niveau de la direction. C'est un service public détruit. 1.4 milliards de bénéfices mais pas d'argent pour embaucher et bullshit habituels.Signaler Répondre
Pas pire que de trouver dans sa boîte aux lettres une enveloppe pour le dépistage du cancer du sein... avec l'adresse d'une personne qui vit dans une rue à 2km de chez toi.
J'ai demandé à des voisins ils ont de plus en plus souvent la même chose avec du courrier d'autres rues, avec en bonus des publicités jetés en 2-3-4 exemplaires avec pourtant un marquage sur la boîte indiquant refuser les publicités (publicité distribuée par des agents de la Poste, pas un indépendant)
Mon endroit préféré pour faire la gratte la toute la journée devant le distributeur de billets, mince comment vais-je faire d'aurenavant ??Signaler Répondre
ce qui est possible dans un pays de 6 millions d habitants ne l est pas forcément dans un pays de 68 millions. Tout dématérialiser est effectivement pratique. Problème. ça supprime des emplois, donc au final moins d argent dans les caisses de l état ( secu, impôts,,,) et par ailleurs en prenant de l age ,je le vois autour de moi , les personnes d un certain âge qui maîtrisaient relativement bien l informatique pour des tâches courantes , en fonction de leur vieillissement ont très souvent beaucoup de difficultés ou avec l âge ont besoin soit d'être rassurées, soit accompagnées .Regardons dans nos familles comment sont soit nos parents, soit grands parents, très souvent ils demandent à leurs enfants ou petits enfants pour les aider au niveau informatique ( peur des arnaques, les codes ,qrcodes ,codes à usage unique avec le téléphone,,,,,) le progrès ok mais pas au détriment de l humain au risque de dématérialiser l humain et créer une société totalement individualiste ou artificielle.Signaler Répondre
On se plaint tous, moi y compris, lorsque 1 ou 2 fois par an, que ne trouve plus assez de bureau de poste, mais en même temps on n'y va pratiquement plus.Signaler Répondre
La poste ne peut pas entretenir tous ces points d'accueil pour un usage faible, et ça se comprend.
La CGT défend "le service publique" comme si nous étions encore en 1970.
Et tes colis ils sont livrés en numérique aussi ? 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Personne n'a copier nos conneriesSignaler Répondre
- les 35h ou moins comme certaines administrations
- les congés à gogo
- les arrêts de complaisance
Vous voulez gagner plus , c'est simple, travailler plus
Un gamin en CP, vous le dirait
Ce n’est que le debutSignaler Répondre
Le pcr qui représente 0.0001% de la population ne pèse plus rien depuis longtemps
Leur dogmatisme n’a jamais perduré qq soit l’époque où le lieu
La poste de la guille qui se fait éclater à chaque manif.Signaler Répondre
Pas étonnant quelle ferme.
D’ailleurs le nombre de locaux vide sur le cours Gambetta ne cesse d’augmenter.
Étonnant quand on connaît le quartier.
Et toi arrête de glorifier les conneries faites a l'étranger, comm s'ils étaient des modèles a suivre .Signaler Répondre
Le numérique est inévitable certes, mais vouloir rendre tout en dématérialisé est d'une connerie totale.
Par ailleurs la poste relève du public donc c'est une obligation que de donner une alternative viable pour les personnes ne pouvant utiliser les services en ligne.
Arrêtez de chialer. Les Danois ont déjà arrêté le courrier physique chez eux il y a plus qu'un an.Signaler Répondre