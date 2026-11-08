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Lyon : le PCF monte au créneau contre plusieurs fermetures annoncées de bureaux de poste

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Lyon : le PCF monte au créneau contre plusieurs fermetures annoncées de bureaux de poste

La section lyonnaise du Parti communiste dénonce la fermeture du bureau de poste de la Part-Dieu et celle annoncée de Guillotière-Gabriel Péri au 1er décembre. Elle affirme que d’autres bureaux, notamment à Bachut, Grand Trou et Foch, seraient également menacés et appelle à la mobilisation.

Le PCF lyonnais tire la sonnette d’alarme sur l’avenir des bureaux de poste dans la ville.

Dans un communiqué, les communistes dénoncent la fermeture du bureau situé rue du Lac, à la Part-Dieu, ainsi que celle annoncée du bureau Guillotière-Gabriel Péri, programmée selon eux pour le 1er décembre.

Le parti critique également les conditions dans lesquelles cette dernière décision aurait été prise. Selon le PCF, les salariés auraient été prévenus tardivement alors que les modalités de fermeture étaient déjà engagées et qu’une évaluation immobilière des locaux avait été réalisée.

Pour les communistes lyonnais, ces fermetures pénaliseraient particulièrement les habitants les plus dépendants d’un accueil physique.

Ils citent notamment les personnes âgées, précaires ou éloignées des démarches numériques et des services bancaires alternatifs.

Le PCF rappelle également la fermeture antérieure du bureau de Jean-Macé et redoute désormais une augmentation de la fréquentation du bureau Jean-Jaurès. Selon le communiqué, le poste supplémentaire qui avait été promis après la fermeture de Jean-Macé n’aurait pas été créé.

La section lyonnaise affirme par ailleurs que d’autres fermetures sont prévues à Bachut, Grand Trou et Foch.

Le PCF réclame la réouverture d’un bureau à la Part-Dieu

Les communistes demandent à la direction de La Poste de revenir sur les décisions de fermeture.

Ils réclament notamment la réouverture d’un bureau à la Part-Dieu dans les locaux prévus au sein du nouvel immeuble M1, conformément, affirment-ils, au projet porté par la Société publique locale Part-Dieu.

Le parti insiste aussi sur les besoins des salariés du secteur, évoquant les quelque 5 000 employés du centre commercial de la Part-Dieu.

Un appel à la mobilisation

"Les services publics ne sont pas une marchandise", martèle la section lyonnaise du PCF.

Le parti appelle les habitants des quartiers concernés, les agents de La Poste, les syndicats et les élus à se mobiliser pour demander le maintien des bureaux de proximité.

Les communistes prennent comme exemple le bureau Dauphiné, dont ils attribuent le maintien à une précédente mobilisation citoyenne, et assurent vouloir poursuivre leur action contre la réduction du maillage postal à Lyon.

Tags :

La Poste

pcf

21 commentaires
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CQQFD69! le 08/11/2026 à 14:42

Je ne comprends plus rien: La CGT fait de la politique et le PC fait du syndicalisme, et bientôt du CHSCT ?!?

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Sdf,français,toxico,gratteur le 08/11/2026 à 13:52
Ex Précisions a écrit le 08/11/2026 à 13h14

De toute façon la poste ne sert plus à grand chose !
Il faut privatiser toute la partie courrier et colis car c'est une catastrophe avec eux, on dirait qu'ils ne veulent pas bosser, et quand ils font le minimum ils le font mal...
Mais garder la banque postale dans le giron de la caisse des dépôts et de l'état.

3,20€ pour envoyer une lettre de 23 grammes à Valence ( Drôme ). Surtout pas malheureux ! Ça palpe des milliards depuis leur alliance avec chronopost et l'explosion du fret de colis...Une réussite en matière d'entreprise semi-publique qui rapporte beaucoup dans les caisses de l'état en ces périodes de disette...Affaire à suivre, surtout avec l'arrivée de nouveaux concurrents comme Amazone ou DHL poste allemande.

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Ex Précisions le 08/11/2026 à 13:14

De toute façon la poste ne sert plus à grand chose !
Il faut privatiser toute la partie courrier et colis car c'est une catastrophe avec eux, on dirait qu'ils ne veulent pas bosser, et quand ils font le minimum ils le font mal...
Mais garder la banque postale dans le giron de la caisse des dépôts et de l'état.

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1000 propositions le 08/11/2026 à 13:12
acheter le livre a écrit le 08/11/2026 à 13h04

acheter le livre du programme de JLM à 5 euros vous trouvez un vrai programme de gauche 1000 propositions pour transformer la France

Pour achever de couler la France en quelques jours !

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5€, mais ça va pas non? le 08/11/2026 à 13:11
acheter le livre a écrit le 08/11/2026 à 13h04

acheter le livre du programme de JLM à 5 euros vous trouvez un vrai programme de gauche 1000 propositions pour transformer la France

Non merci! La gauche on a déjà donner! Je bosse et je donne tout aux glandeurs professionnels 🤣🤣🤣

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acheter le livre le 08/11/2026 à 13:04
oh le boulet a écrit le 08/11/2026 à 12h27

20 000 personnes étaient au meeting de merluch . Bon le programme ça fais envie 🤣
Retraite a 55 ans ou 60 ans
Réduction du temps de travail a 32h
La sécu remboursée a 100%
Plus de dépassement d'honoraires
Immigration a volonté
Sortie du nucléaire
Mais comment il va financer tout ça?
Taxer les riches?
Et quand ils se seront tous barrés a l'étranger, il va faire comment?

acheter le livre du programme de JLM à 5 euros vous trouvez un vrai programme de gauche 1000 propositions pour transformer la France

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Colis le 08/11/2026 à 12:44
Mdr a écrit le 08/11/2026 à 10h40

Et tes colis ils sont livrés en numérique aussi ? 🤣🤣🤣

Sauf erreur il y a énormément de concurrence sur la livraison des colis. Rien à voir avec le service public et le courrier

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Decouverte le 08/11/2026 à 12:43

J’ai decouvert recemment que le bureau rue du lac était fermé. Il était dans des préfabriqués depuis 3 à 4 ans.
Il y a un bureau bien plus conséquent rue flandin, donc à 500m. J’ai marché et n’en suis pas mort.
On utilise de moins en moins les services de La Poste, il est normal et même salutaire que le réseau s’ajuste à la demande. Sans quoi c’est encore le contribuable qui paie.
Ce qui est inadmissible en revanche, c’est la degradation du service pour un prix en hausse constante. Qu’ils revoient leur réseau, d’accord. Qu’ils se moquent des clients, non

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oh le boulet le 08/11/2026 à 12:27

20 000 personnes étaient au meeting de merluch . Bon le programme ça fais envie 🤣
Retraite a 55 ans ou 60 ans
Réduction du temps de travail a 32h
La sécu remboursée a 100%
Plus de dépassement d'honoraires
Immigration a volonté
Sortie du nucléaire
Mais comment il va financer tout ça?
Taxer les riches?
Et quand ils se seront tous barrés a l'étranger, il va faire comment?

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Corsica3333 le 08/11/2026 à 12:13

Leurs amis auraient dû les detruire..comme les magasins ..les cocos dederebres...

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A quoi sert la poste? le 08/11/2026 à 12:01

Il existe aujourd’hui des concurents beaucoup plus efficaces et moins cher pour envoyer du courrier et des colis.

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Libriste Legland le 08/11/2026 à 11:26

Les facteurices sont toujours sous pression. Il y a un manque cruel de personnels. Les réorganisations successives ou plutôt les destructions successives des postes des 10-15 dernières années en sont les conséquences. Les tournées sont trop longues. Il y a un turn over dantesques. Le recours à l'intérim et aux CDD sont largement répandues. Les gens sont mals formés, livrés à eux-mêmes. On suce leur force de travail jusqu'à la moelle et on les jette. Sur Lyon, le dernière réorganisation intègre les imprimés publicités (pub non adressés spécifiquement), la thune Est là. Les ordres sont de prioriser. Les facteurs et factrices se ramassent les colères des usagers mais le vrai problème se trouve toujours au niveau de la direction. C'est un service public détruit. 1.4 milliards de bénéfices mais pas d'argent pour embaucher et bullshit habituels.
Pas pire que de trouver dans sa boîte aux lettres une enveloppe pour le dépistage du cancer du sein... avec l'adresse d'une personne qui vit dans une rue à 2km de chez toi.
J'ai demandé à des voisins ils ont de plus en plus souvent la même chose avec du courrier d'autres rues, avec en bonus des publicités jetés en 2-3-4 exemplaires avec pourtant un marquage sur la boîte indiquant refuser les publicités (publicité distribuée par des agents de la Poste, pas un indépendant)

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Sdf, français,toxico,gratteur le 08/11/2026 à 11:03

Mon endroit préféré pour faire la gratte la toute la journée devant le distributeur de billets, mince comment vais-je faire d'aurenavant ??

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Catalan le 08/11/2026 à 11:00

ce qui est possible dans un pays de 6 millions d habitants ne l est pas forcément dans un pays de 68 millions. Tout dématérialiser est effectivement pratique. Problème. ça supprime des emplois, donc au final moins d argent dans les caisses de l état ( secu, impôts,,,) et par ailleurs en prenant de l age ,je le vois autour de moi , les personnes d un certain âge qui maîtrisaient relativement bien l informatique pour des tâches courantes , en fonction de leur vieillissement ont très souvent beaucoup de difficultés ou avec l âge ont besoin soit d'être rassurées, soit accompagnées .Regardons dans nos familles comment sont soit nos parents, soit grands parents, très souvent ils demandent à leurs enfants ou petits enfants pour les aider au niveau informatique ( peur des arnaques, les codes ,qrcodes ,codes à usage unique avec le téléphone,,,,,) le progrès ok mais pas au détriment de l humain au risque de dématérialiser l humain et créer une société totalement individualiste ou artificielle.

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Réalisme le 08/11/2026 à 10:40

On se plaint tous, moi y compris, lorsque 1 ou 2 fois par an, que ne trouve plus assez de bureau de poste, mais en même temps on n'y va pratiquement plus.
La poste ne peut pas entretenir tous ces points d'accueil pour un usage faible, et ça se comprend.
La CGT défend "le service publique" comme si nous étions encore en 1970.

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Mdr le 08/11/2026 à 10:40
C'est pire ailleurs a écrit le 08/11/2026 à 10h16

Arrêtez de chialer. Les Danois ont déjà arrêté le courrier physique chez eux il y a plus qu'un an.

Et tes colis ils sont livrés en numérique aussi ? 🤣🤣🤣

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Ils n'ont pas copier nos conneries , eux le 08/11/2026 à 10:39

Personne n'a copier nos conneries
- les 35h ou moins comme certaines administrations
- les congés à gogo
- les arrêts de complaisance
Vous voulez gagner plus , c'est simple, travailler plus
Un gamin en CP, vous le dirait

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Inéluctable le 08/11/2026 à 10:37

Ce n’est que le debut
Le pcr qui représente 0.0001% de la population ne pèse plus rien depuis longtemps
Leur dogmatisme n’a jamais perduré qq soit l’époque où le lieu

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Quartier à l abandon. le 08/11/2026 à 10:33

La poste de la guille qui se fait éclater à chaque manif.
Pas étonnant quelle ferme.
D’ailleurs le nombre de locaux vide sur le cours Gambetta ne cesse d’augmenter.
Étonnant quand on connaît le quartier.

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Idem le 08/11/2026 à 10:23
C'est pire ailleurs a écrit le 08/11/2026 à 10h16

Arrêtez de chialer. Les Danois ont déjà arrêté le courrier physique chez eux il y a plus qu'un an.

Et toi arrête de glorifier les conneries faites a l'étranger, comm s'ils étaient des modèles a suivre .
Le numérique est inévitable certes, mais vouloir rendre tout en dématérialisé est d'une connerie totale.

Par ailleurs la poste relève du public donc c'est une obligation que de donner une alternative viable pour les personnes ne pouvant utiliser les services en ligne.

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C'est pire ailleurs le 08/11/2026 à 10:16

Arrêtez de chialer. Les Danois ont déjà arrêté le courrier physique chez eux il y a plus qu'un an.

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