Lyon : Daniel Segura va prendre la tête du Parti communiste français dans la capitale des Gaules

Le Parti communiste français s’apprête à tourner une page à Lyon.
La section lyonnaise du parti annonce qu’Augustin Pesche, secrétaire de la section depuis cinq ans, va quitter ses fonctions. Élu en mars dernier adjoint au maire de Lyon, il transmettra prochainement le relais à Daniel Segura, conseiller du 3e arrondissement.
Âgé de 39 ans, Augustin Pesche met en avant le développement de la présence communiste dans la ville au cours de son mandat. "Les communistes sont engagés à Lyon dans les batailles pour préserver les bureaux de Poste dans nos quartiers, en solidarité avec la Palestine et pour la paix en Ukraine, ou encore lors du mouvement des retraites", souligne-t-il dans un communiqué.
L’élu, également président du groupe Communistes Républicains et Citoyens à la Ville de Lyon, estime que le PCF dispose aujourd’hui de davantage d’adhérents et d’une nouvelle génération de 13 élus municipaux et d’arrondissement.
Daniel Segura désigné pour lui succéder
Son successeur annoncé, Daniel Segura, est âgé de 45 ans. Administrateur informatique de profession, il milite au PCF depuis 2012 et siège actuellement au conseil du 3e arrondissement de Lyon.
Il affirme vouloir "s’engager pleinement pour que le PCF fasse progresser les idées de transformation sociale et participe à une ville plus solidaire".
Cette transition intervient alors que le congrès national du Parti communiste français doit s’achever le 5 juillet prochain à Lille. La nouvelle direction lyonnaise devrait être officialisée dans la foulée.
ces types ne representent plus rien. ils nd meritsnt particleSignaler Répondre
Mais interdisons ce parti criminel ! Presque 100 000 000 de morts !Signaler Répondre
Dernier vestige d'une époque où faire 100 millions de mort pour une idée n'était pas un problème.Signaler Répondre
La photo, le PCF du Rhône au grand complet :)Signaler Répondre
Le communisme devrait être interdit, comme le nazisme.Signaler Répondre
pas mal comme commentaireSignaler Répondre
A son insu ,Devos avait déja résumé le PCF:Signaler Répondre
Une fois rien, c'est rien ; deux fois rien, ce n'est pas beaucoup, mais pour trois fois rien, on peut déjà s'acheter quelque chose !
On est dans ce contexte...
Deux belles têtes de winnerzzz.... tout le monde sait que le communisme est une politique pleine d'avenir... et puis ça a bien prouvé que ca marchait parfaitementSignaler Répondre
comment peut-on être encore communiste avec les millions de mort que la Russie a fait, et après ils vont dire que le rn est dangereux, ces personnes sont à vomir 🤮Signaler Répondre
Y a t il encore des communistes dans la salle ?Signaler Répondre
2%, et ils sont encore dans les medias
Le ridicule ne tue plus
Réellement il n'y a plus de PCF ... comme il n'y a pas réellement de EELV ou une grosse partie du PS.Signaler Répondre
En réalité il y a un gros LFI et quelques filiales pour pomper quelques électorats qui ne veulent pas être catégorisés LFI pur et dur.
Voilà juste clarifier les choses une fois pour tout et arrêter de dire des mensonges....
Ce qui est "comique" c'est de savoir qu'un Georges Marchais serait aujourd'hui "excommunié" par ce PCF actuel... un PCF qui n'est plus non plus "laïc" au final vu le comportement du maire d'Ivry... en fait laïc pour les catho mais en passant en même temps des coups de langues entre les fesses d'autres intégristes religieux plus "orientaux"... bref une Laïcité modulable, c'est le PCF d'aujourd'hui.
Et oui malgré les crimes du PCF, le PCF existe toujours, la seule bonne nouvelle c'est que depuis 2007 on peut les évoquer en détails vu que la jurisprudence des amnisties qui disaient qu'en parler c'était de la diffamation est tombée.Signaler Répondre
Le nom de l'URSSAF en hommage à l'URSS est aussi toujours là, alors que le nom du truc de l'assurance chômage change genre tous les 8 ans. Donc dans les choses à faire supprimer avec le PCF, y'a aussi ça.
On va le nommer : Monsieur 2,28 %, il s'agit du pourcentage de votes remportés par le PC lors de la dernière campagne présidentielle en 2022...Signaler Répondre
Ca existe encore le communisme... les pays communistes sont un exemple pour ces gens ?Signaler Répondre
Comment peut-on être communiste en 2026 !? (maintenant que que l'on sait que l'utopie marxiste a fait des millions de morts!)Signaler Répondre
Pauvres garçons..la gauche n’est plus une idéologie mais une pathologie..Signaler Répondre
Qu’il aille faire bouclier humain en Palestine,ces pourris utilisent le malheur des autres pour leurs privilèges..
100 Millions de mort le plus gros holocaust de l'histoire de l ' humanité et en france on laisse ce parti politique proliferé !!!!Signaler Répondre
le parti communiste doit etre interdit da la république française et qui le finance ?????
moi j’aurais choisi Aulas vu comment la droite et les macroniste l’on éjecté de Lyon pour l’envoyer en retraite anticipée Aulas a encore un soutien des bad gones des virages nord les mêmes qu’on trouve dans l’as bars et salles de boxe dans le vieux Lyon une banderole sûrement est prévu en septembre dans le virage Aulas aura dû choisir les communistes au moins eux n’oublie jamais leur jamais même si les communistes n’existe plus dans le monde la Chine est devenu le pays le plus libéral aux mondeSignaler Répondre
Les bureaux de poste, et la Palestine !!🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre