Lyon : Daniel Segura va prendre la tête du Parti communiste français dans la capitale des Gaules

Le Parti communiste français s’apprête à tourner une page à Lyon.

La section lyonnaise du parti annonce qu’Augustin Pesche, secrétaire de la section depuis cinq ans, va quitter ses fonctions. Élu en mars dernier adjoint au maire de Lyon, il transmettra prochainement le relais à Daniel Segura, conseiller du 3e arrondissement.

Âgé de 39 ans, Augustin Pesche met en avant le développement de la présence communiste dans la ville au cours de son mandat. "Les communistes sont engagés à Lyon dans les batailles pour préserver les bureaux de Poste dans nos quartiers, en solidarité avec la Palestine et pour la paix en Ukraine, ou encore lors du mouvement des retraites", souligne-t-il dans un communiqué.

L’élu, également président du groupe Communistes Républicains et Citoyens à la Ville de Lyon, estime que le PCF dispose aujourd’hui de davantage d’adhérents et d’une nouvelle génération de 13 élus municipaux et d’arrondissement.

Daniel Segura désigné pour lui succéder

Son successeur annoncé, Daniel Segura, est âgé de 45 ans. Administrateur informatique de profession, il milite au PCF depuis 2012 et siège actuellement au conseil du 3e arrondissement de Lyon.

Il affirme vouloir "s’engager pleinement pour que le PCF fasse progresser les idées de transformation sociale et participe à une ville plus solidaire".

Cette transition intervient alors que le congrès national du Parti communiste français doit s’achever le 5 juillet prochain à Lille. La nouvelle direction lyonnaise devrait être officialisée dans la foulée.