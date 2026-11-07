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Top 14 : le LOU laisse filer la victoire à Montpellier et peut nourrir des regrets (21-19)

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Top 14 : le LOU laisse filer la victoire à Montpellier et peut nourrir des regrets (21-19)
DR LOU

Le LOU Rugby est passé tout près d'un joli coup ce samedi 7 novembre. En déplacement à Montpellier pour la 9e journée de Top 14, les Lyonnais ont longtemps cru pouvoir s'imposer avant de céder dans les dernières minutes (21-19). Ils repartent de l'Hérault avec un point de bonus défensif et quelques regrets avant la trêve.

Il n'a manqué que quelques minutes au LOU pour décrocher une victoire précieuse sur la pelouse de Montpellier.

Face à un adversaire particulièrement solide depuis le début de la saison, les hommes de Karim Ghezal ont pourtant montré qu'ils pouvaient rivaliser. Mais leur incapacité à contenir la puissance des avants héraultais dans les moments décisifs leur a coûté cher.

La première période a été particulièrement fermée. Malgré une bonne entame lyonnaise, c'est Montpellier qui a ouvert le score grâce à un essai de Christopher Tolofua à la 26e minute.

Une pénalité de Paddy Jackson a permis au LOU de rester au contact avant la pause (7-3).

Le LOU a compté neuf points d'avance

Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont progressivement pris le contrôle du score.

Deux nouvelles pénalités de Paddy Jackson ont d'abord permis aux visiteurs de passer devant (7-9). Puis Josiah Maraku a inscrit le premier essai lyonnais de la rencontre, portant l'avance du LOU à neuf points (7-16).

Montpellier a toutefois immédiatement réagi grâce à Tom Banks, avant de voir Lyon reprendre cinq longueurs d'avance sur une nouvelle pénalité de Jackson (14-19).

À un quart d'heure de la fin, les Lyonnais tenaient encore leur victoire.

Mais les Montpelliérains ont une nouvelle fois fait parler leur puissance sur ballon porté. Christopher Tolofua a inscrit son deuxième essai à la 73e minute, transformé par Adam Hastings, pour redonner définitivement l'avantage au MHR (21-19).

Un bonus défensif avant de retrouver Toulouse

Malgré leurs efforts, les Lyonnais n'ont pas réussi à inverser une dernière fois le score.

Le LOU doit donc se contenter d'un point de bonus défensif, au terme d'une rencontre où il aura pourtant eu les moyens de s'imposer.

Cette défaite met fin à la série de deux victoires lyonnaises en championnat.

Les joueurs de Karim Ghezal vont désormais bénéficier d'une pause avant de retrouver le Top 14 le samedi 28 novembre, avec la réception du Stade Toulousain au Matmut Stadium de Gerland.

Tags :

LOU

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3 commentaires
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et oui , et oui le 07/11/2026 à 19:46
Et alors ? a écrit le 07/11/2026 à 14h20

Avec des mecs défaitistes comme toi on a plus qu'à se mettre une balle dans la tête

Je le disais bien les miracles en principe c'est à Lourdes ! pas à Montpellier !

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Et alors ? le 07/11/2026 à 14:20
encore une fois a écrit le 07/11/2026 à 10h29

Les miracles en principe c'est à Lourdes !

Avec des mecs défaitistes comme toi on a plus qu'à se mettre une balle dans la tête

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encore une fois le 07/11/2026 à 10:29

Les miracles en principe c'est à Lourdes !

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