Top 14 : le LOU perd son invincibilité à Gerland face à La Rochelle

Le retour à Gerland n’a pas permis au LOU d’arrêter sa mauvaise série. Après deux revers en déplacement, les Lyonnais ont été battus 28-16 par La Rochelle samedi 10 octobre. Ils visaient une quatrième victoire en six journées, mais leur réaction après une entame manquée n’a pas suffi.

L’essai de Leyds coupe l’élan lyonnais

L’un des tournants est survenu juste avant la pause. Revenu à un point des visiteurs (13-14), Lyon a perdu un ballon par Wainiqolo. Boudehent l’a récupéré puis a servi Dillyn Leyds, qui a inscrit le troisième essai rochelais. Avec la transformation d’Antoine Hastoy, le LOU a rejoint les vestiaires avec huit points de retard (13-21).

Les Lyonnais venaient pourtant de refaire une grande partie du chemin. Rapidement menés 14-0 après les essais d’Hastoy et de Valentin Bouju, ils avaient répondu par deux pénalités de Léo Berdeu, puis un essai de Jiuta Wainiqolo, servi par Baptiste Couilloud. Cette remontée leur avait permis de retrouver une place dans le match.

Lyon ne trouve plus la faille après la pause

Une nouvelle pénalité de Berdeu a ramené le LOU à cinq points à la 49e minute. Mais La Rochelle a de nouveau creusé l’écart : après trois mêlées devant la ligne lyonnaise, Waqanisaravi a marqué à la 54e. Hastoy a transformé pour porter le score à 28-16.

Lyon n’a ensuite plus réussi à inscrire de points, malgré le carton jaune d’Adelaide à la 69e minute. Les Rochelais ont résisté et conservé leur avantage jusqu’au bout. Avec quatre essais contre un, ils ont quitté Gerland avec le bonus offensif, laissant le LOU sur une troisième défaite de rang.