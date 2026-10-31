Le LOU a joué avec les nerfs de ses supporters avant de leur offrir une fin de match spectaculaire. Une semaine après son succès à Bayonne, Lyon a confirmé son réveil en dominant Vannes, malgré une première période particulièrement compliquée.

Les Bretons, derniers du championnat, ont rapidement montré qu'ils n'étaient pas venus à Gerland pour faire de la figuration.

Dès la 11e minute, Béziat ouvrait le score après un ballon porté (0-7). Couilloud répondait quatre minutes plus tard, mais l'exclusion temporaire d'Opeti Helu compliquait la tâche des Lyonnais.

En supériorité numérique, Vannes reprenait l'avantage grâce à Nu'u (7-14). Malgré un essai de Théo Millet, le LOU regagnait les vestiaires avec cinq points de retard (12-17).

Une deuxième période complètement folle

Au retour des vestiaires, les Vannetais creusaient même l'écart sur une pénalité de Roger (12-20, 43e).

Mais Lyon allait progressivement changer de visage.

Wainiqolo sonnait la révolte grâce à une accélération de 50 mètres, avant qu'Antoine Deliance n'inscrive son premier essai de la saison. À la 53e minute, le LOU prenait enfin les commandes (24-20).

Pas pour longtemps. Trois minutes plus tard, Hulleu redonnait l'avantage aux visiteurs (24-25).

C'est alors que les Lyonnais ont définitivement accéléré.

Lorre inscrivait un nouvel essai à la 60e minute, avant que Chat ne profite d'un ballon porté pour accentuer l'avance lyonnaise (36-25).

Réduits à quatorze après un carton jaune de De Benedittis, les Bretons ne parvenaient plus à contenir les offensives adverses.

Dans les dernières minutes, Masi puis Lorre, auteur d'un doublé, aggravaient encore le score.

Résultat final : 48-25 pour le LOU, après une deuxième période à sens unique dans ses vingt dernières minutes.

Lyon retrouve le podium du Top 14

Avec ce succès bonifié, les hommes du LOU enchaînent une deuxième victoire après celle obtenue à Bayonne.

Surtout, les cinq points empochés permettent aux Lyonnais de grimper provisoirement sur le podium du Top 14.

Le LOU tentera de poursuivre sa série samedi prochain sur la pelouse de Montpellier.