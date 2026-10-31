Le LOU a joué avec les nerfs de ses supporters avant de leur offrir une fin de match spectaculaire. Une semaine après son succès à Bayonne, Lyon a confirmé son réveil en dominant Vannes, malgré une première période particulièrement compliquée.
Les Bretons, derniers du championnat, ont rapidement montré qu'ils n'étaient pas venus à Gerland pour faire de la figuration.
Dès la 11e minute, Béziat ouvrait le score après un ballon porté (0-7). Couilloud répondait quatre minutes plus tard, mais l'exclusion temporaire d'Opeti Helu compliquait la tâche des Lyonnais.
En supériorité numérique, Vannes reprenait l'avantage grâce à Nu'u (7-14). Malgré un essai de Théo Millet, le LOU regagnait les vestiaires avec cinq points de retard (12-17).
Une deuxième période complètement folle
Au retour des vestiaires, les Vannetais creusaient même l'écart sur une pénalité de Roger (12-20, 43e).
Mais Lyon allait progressivement changer de visage.
Wainiqolo sonnait la révolte grâce à une accélération de 50 mètres, avant qu'Antoine Deliance n'inscrive son premier essai de la saison. À la 53e minute, le LOU prenait enfin les commandes (24-20).
Pas pour longtemps. Trois minutes plus tard, Hulleu redonnait l'avantage aux visiteurs (24-25).
C'est alors que les Lyonnais ont définitivement accéléré.
Lorre inscrivait un nouvel essai à la 60e minute, avant que Chat ne profite d'un ballon porté pour accentuer l'avance lyonnaise (36-25).
Réduits à quatorze après un carton jaune de De Benedittis, les Bretons ne parvenaient plus à contenir les offensives adverses.
Dans les dernières minutes, Masi puis Lorre, auteur d'un doublé, aggravaient encore le score.
Résultat final : 48-25 pour le LOU, après une deuxième période à sens unique dans ses vingt dernières minutes.
Lyon retrouve le podium du Top 14
Avec ce succès bonifié, les hommes du LOU enchaînent une deuxième victoire après celle obtenue à Bayonne.
Surtout, les cinq points empochés permettent aux Lyonnais de grimper provisoirement sur le podium du Top 14.
Le LOU tentera de poursuivre sa série samedi prochain sur la pelouse de Montpellier.
très bon match - qui aurait dû être déplacé à cause des manifs. pendant le match le TCL a arrêté toute forme de transport vers la ville. la ligne B ne circulait qu’entre Gerland et St Genis. n’était il pas possible de faire tourner des rames entre Gerland et Brotteaux ou Charpennes au moins? s’il s’agissait d’un match de foot je ne peux pas imaginé que le match aurait eu lieu dans les mêmes circonstances. en espérant qu’ils vont prévoir une autre solution pour la semaine prochaine quand il y a le match France Fidji.Signaler Répondre
Ils ont pris 25 points par Vanne !Signaler Répondre
Bravo au LOUSignaler Répondre