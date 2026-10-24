Top 14 : exploit du LOU à Bayonne (31-27), les Lyonnais renouent avec la victoire au terme d'un match fou

Le LOU avait besoin d'un électrochoc. Et c'est sur l'une des pelouses les plus difficiles du championnat que les Lyonnais ont choisi de retrouver le sourire.

Ce samedi, les hommes du LOU ont infligé à Bayonne sa première défaite à domicile de la saison, devant 14 619 spectateurs au stade Jean-Dauger.

Une performance d'autant plus remarquable que les Lyonnais restaient sur quatre revers consécutifs toutes compétitions confondues, dont trois en Top 14.

Mené de douze points, le LOU renverse Bayonne

La rencontre avait pourtant bien commencé pour les visiteurs. Dès la 8e minute, Millet inscrivait le premier essai lyonnais, avant que Wainiqolo ne trouve à son tour l'en-but bayonnais à la 15e minute.

Mais les Basques réagissaient avec autorité. Grâce à un doublé de Cramont (12e, 31e) et un essai de Coly (22e), Bayonne prenait l'avantage pour rejoindre les vestiaires en tête (21-12).

Au retour de la pause, une pénalité de Segonds aggravait encore la situation du LOU (24-12).

Loin de s'effondrer, les Lyonnais allaient alors réussir une spectaculaire remontée.

Lorre relançait son équipe en inscrivant un essai à la 48e minute, avant que le capitaine Baptiste Couilloud ne fasse basculer la rencontre à la 56e. Avec les transformations de Berdeu, Lyon repassait devant au score (26-24).

Masi offre la victoire à quatre minutes de la fin

Le suspense restait entier dans les dernières minutes.

À la 75e, Segonds redonnait l'avantage à l'Aviron Bayonnais sur pénalité (27-26). Un coup dur pour les Lyonnais, qui semblaient voir leur belle remontée réduite à néant.

Mais une minute plus tard, Masi inscrivait le cinquième essai du LOU, offrant définitivement la victoire aux siens (31-27).

Un dénouement spectaculaire qui permet à Lyon de mettre fin à sa mauvaise série.

C'est seulement la troisième fois de son histoire que le LOU s'impose à Jean-Dauger, et la deuxième en Top 14. Sa précédente victoire à Bayonne remontait à mars 2021.

Avec ce succès, les Lyonnais remontent à la cinquième place du championnat et repartent avec quatre points particulièrement précieux dans la course au haut du classement.