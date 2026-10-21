XV de France : un joueur du LOU Rugby retenu pour le Championnat des nations

Le LOU Rugby compte un représentant parmi les 42 joueurs appelés en équipe de France. Mickaël Guillard figure dans la liste, au poste de deuxième ligne, aux côtés notamment d'Hugo Auradou, Joshua Brennan, Tyler Duguid et Tom Staniforth.

Le XV de France débutera sa série de rencontres internationales le samedi 7 novembre, avec la réception des Fidji à Lyon, à 21h10. Une rencontre particulière pour Mickaël Guillard, qui pourrait retrouver le public lyonnais sous le maillot tricolore au Groupama Stadium.

Les Bleus enchaîneront ensuite avec deux rencontres au Stade de France, à Saint-Denis, face à l'Afrique du Sud le vendredi 13 novembre (21h10), puis contre l'Argentine le samedi 21 novembre (21h10).

Enfin, un dernier match de classement est programmé le week-end du 28 novembre à Twickenham, en Angleterre.

Mickaël Guillard tentera de profiter de ces échéances pour confirmer sa place dans la rotation du XV de France. Aucun autre joueur du LOU Rugby ne figure dans cette liste, qui comprend notamment Antoine Dupont, Romain Ntamack, Grégory Alldritt et Louis Bielle-Biarrey.