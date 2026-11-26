Révélation de ce début de saison sous les couleurs du LOU Rugby, Antoine Deliance, jeune troisième ligne de 21 ans, a franchi une nouvelle étape dans sa carrière en étant appelé pour la première fois par Fabien Galthié durant la trêve internationale. Convoqué pour pallier l'absence du Toulousain Anthony Jelonch, victime d'une commotion cérébrale, le capitaine lyonnais a ainsi pu découvrir le quotidien du XV de France à Marcoussis, à l'occasion de la préparation de la dernière ligne droite du Championnat des Nations.

De retour entre Rhône et Saône, Antoine Deliance s'est présenté devant les journalistes ce mercredi 25 novembre avec une sérénité et une maturité qui contrastent avec son jeune âge. Pas étonnant, finalement, que le troisième ligne porte déjà le brassard de capitaine du LOU.

"On arrive assez rapidement à se fondre dans la masse"

Propulsé au milieu des meilleurs joueurs français, le rugbyman formé à Viriat, dans l'Ain, ne semble pas avoir été impressionné par la découverte de cet environnement. "Je savais un peu à quoi m'attendre, donc je n'ai pas été trop surpris. J'ai la chance d'avoir connu des sélections en jeune, c'est relativement similaire, donc on arrive assez rapidement à se fondre dans la masse", a expliqué Antoine Deliance.

Cette immersion auprès des Bleus lui a néanmoins permis de mesurer les différences entre le quotidien en club et les exigences du très haut niveau international. "Les entraînements sont assez intenses, c'est du très haut niveau. Ça travaille différemment qu'en club, c'est intense et il y a pas mal de contacts", a poursuivi le troisième ligne lyonnais.

Déjà de retour aux affaires face au Stade Toulousain

Cette première convocation vient récompenser les performances d'un joueur qui ne cesse de gravir les échelons depuis ses débuts dans le monde professionnel. Après avoir découvert les exigences du XV de France, le jeune Lyonnais retrouve désormais les joutes du Top 14 avec un rendez-vous de taille.

Le LOU Rugby accueillera en effet le Stade Toulousain ce samedi 28 novembre, à 21 heures, au Matmut Stadium de Gerland. L'occasion pour Antoine Deliance de poursuivre son ascension sous les couleurs lyonnaises, enrichi d'une première expérience auprès des Bleus.