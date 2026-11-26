Les dix lettres qui dominent Lyon vont retrouver leur éclat. Ce jeudi 26 novembre, le célèbre "Merci Marie" installé à Fourvière sera illuminé lors d'une cérémonie organisée par le diocèse de Lyon.

Les festivités débuteront à 17h30 avec une messe célébrée dans la basilique Notre-Dame de Fourvière.

À 18h15, place au spectacle : les lettres du "Merci Marie" s'allumeront, tandis qu'un feu d'artifice accompagnera cette mise en lumière depuis l'esplanade.

Un hommage aux origines de la Fête des Lumières

Cette cérémonie s'inscrit dans la tradition religieuse lyonnaise qui a donné naissance à la Fête des Lumières.

L'occasion de rappeler que cette manifestation, devenue au fil du temps un rendez-vous culturel et touristique majeur, trouve ses racines dans la dévotion des Lyonnais à la Vierge Marie.

Avec cette illumination, le diocèse entend mettre à l'honneur les valeurs de gratitude, de partage et de rassemblement associées à cette tradition.

Le rendez-vous est fixé ce jeudi 26 novembre, entre 17h30 et 19h, à la basilique Notre-Dame de Fourvière.