Les dix lettres qui dominent Lyon vont retrouver leur éclat. Ce jeudi 26 novembre, le célèbre "Merci Marie" installé à Fourvière sera illuminé lors d'une cérémonie organisée par le diocèse de Lyon.
Les festivités débuteront à 17h30 avec une messe célébrée dans la basilique Notre-Dame de Fourvière.
À 18h15, place au spectacle : les lettres du "Merci Marie" s'allumeront, tandis qu'un feu d'artifice accompagnera cette mise en lumière depuis l'esplanade.
Un hommage aux origines de la Fête des Lumières
Cette cérémonie s'inscrit dans la tradition religieuse lyonnaise qui a donné naissance à la Fête des Lumières.
L'occasion de rappeler que cette manifestation, devenue au fil du temps un rendez-vous culturel et touristique majeur, trouve ses racines dans la dévotion des Lyonnais à la Vierge Marie.
Avec cette illumination, le diocèse entend mettre à l'honneur les valeurs de gratitude, de partage et de rassemblement associées à cette tradition.
Le rendez-vous est fixé ce jeudi 26 novembre, entre 17h30 et 19h, à la basilique Notre-Dame de Fourvière.
Cool. !!Signaler Répondre
Un examen de conscience peut-être.Signaler Répondre
Doucet l’angoissé ( c’est lui qui l’a dit) va avoir une crise, peut être même une irruption… lui qui hait fourviere et les cathosSignaler Répondre
Quel rapport avec la vierge Marie qui n'apporte que de l'amour ?Signaler Répondre
Depuis la colline qui spécule et exclut.Signaler Répondre
Il y a des commentaires qui volent très bas, comme celui de mouton....Signaler Répondre
Merci à toute la communauté de Fourvière pour ce moment d'apaisement.Signaler Répondre
Se croire au-dessus du troupeau ne fait pas de toi un berger.Signaler Répondre
Mélanger religion, politique, finance et services secrets dans la même phrase pour faire croire qu'on a tout compris au monde, c'est du prêt-à-penser, pas de la réflexion.
Juste un faitSignaler Répondre
Quand on ne veut pas s'avouer à soi même la vérité et qu'on aime se mentir continuellement alors oui il faut aller consulter... c'est le cas des adeptes de cette fausse gauche.
Donc en effet si la psychiatrie n'était pas en crise avec la raréfaction des psychiatres il devrait y avoir des millions de consultations.
+10000.....Merci MARIE.🙏Signaler Répondre
Enfin un évènement qui va rassembler les Lyonnais dans la joie et l'amour ❤Signaler Répondre
alors, ça n'étonne personne, bon client ??Signaler Répondre
Soumettez vous ! À Marie, Allah, Rudolf Steiner, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, la Bourse ou le FSB, peu importe, mais soumettez vous ! Ne vous cultivez pas, choisissez-vous un maître et servez-le.Signaler Répondre
Apres les sapins et crèches il faut supprimer ce merciSignaler Répondre
je connais un très bon psy si tu as besoin d’évacuer.Signaler Répondre
Que va dire "La Ligue des Droits de l'Homme"?Signaler Répondre
Que va dire toute cette "fausse gauche"?
On aura peut être du député EELV ou LFI qui vont tweeter que c'est inadmissible non ?
Une députée EELV arrivant gare du Nord à Paris qui tweete qu'elle horrifiée de tomber sur un départ de pélerinage scout... quelques semaines après cette même députée qui tweete qu'il faut laisser le voile de fillette.
Chercher la "cible commerciale" de cette députée ....
Je cherche un cercle Progressiste (donc pas de cercle Nationaliste) de la religion Germanique qui serait sur Lyon ; si vous en connaissez un, ce serait un plaisir de pouvoir se parlerSignaler Répondre
Pour les curieux, c'est la religion de Thor, Loki, ... que certains classent dans Paganisme avec beaucoup de religions diverses
P-S : Je vous prierais d'éviter de me dire des formulations insultantes du genre "Tu n'as pas suffisamment réfléchi" suivi de prosélytisme de plusieurs paragraphes en une religion que je ne crois pas. Je suis désolé si ce refus peut vous paraître offensant
P-S 2 : Je refais ce post après avoir supprimé le précédent pour la raison invoqué ci dessus. Je comprends si mon post se fait supprimer pour doublon
"merci Joseph"...Staline!Signaler Répondre
J'ai hâte de voir Doucet poser pour la photo devant le Merci Marie !Signaler Répondre
lise pas l'année prochaine "merci Jean-Luc"...Signaler Répondre
Un immense merci de voir cette belle ville redevenir magnifique doucet verdez allez ailleursSignaler Répondre