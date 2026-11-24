C'est une nouvelle étape dans les déplacements d'un groupe de gens du voyage à travers l'agglomération lyonnaise.
Depuis le week-end des 21 et 22 novembre, douze caravanes stationnent sur un terrain de la Métropole de Lyon, rue du Mont-Blanc, dans la zone industrielle de Corbas, à proximité du restaurant Carnegie Hall.
Selon Le Progrès, ces familles sont déjà connues des gendarmes de la compagnie de Bron, qui les ont retrouvées à plusieurs reprises dans différentes communes de l'Est lyonnais.
Plusieurs installations en quelques semaines
Début novembre, le groupe occupait le parking du magasin Action à Saint-Bonnet-de-Mure.
Les caravanes avaient finalement quitté les lieux le 9 novembre, à la veille d'une expulsion programmée, pour rejoindre d'autres familles à Saint-Laurent-de-Mure.
Une nouvelle installation avait alors eu lieu dans la zone industrielle des Marches du Rhône.
Mais le 16 novembre, une opération mobilisant 56 gendarmes avait conduit à l'évacuation d'une trentaine de caravanes.
Une nouvelle expulsion possible à Corbas
Une semaine après cette intervention, les douze caravanes ont donc trouvé un nouvel emplacement à Corbas.
Les gendarmes attendent désormais une éventuelle plainte de la Métropole de Lyon, propriétaire du terrain.
Cette démarche pourrait permettre l'établissement d'un rapport portant notamment sur la sécurité, la salubrité et l'ordre public, avant sa transmission à la préfecture.
Une mise en demeure de quitter les lieux pourrait alors être prise.
leur laisser le choix entre la mise en fourrière immédiate, ou dégager TRÈS VITE, terminé ! ils ont en plus, une aire réservée à Corbas, donc ils l'utilisent ou vont se faire voir ailleurs, c'est clair et simple.Signaler Répondre
Ouai mais elles leurs plaît pas ect apparemmentSignaler Répondre
Vous voulez un terrain ? Vous en achetez ou en louez un. Comme tout citoyen français puisque vous revendiquez en êtreSignaler Répondre
Il faut supprimer cette loi qui leur donne tous ces avantages, à nos frais. Il n'y a plus de sous dans la caisse...Il faut qu'ils utilisent les campings, comme tout un chacun!Signaler Répondre
que ce ne soit pas proche d'une voie ferrée....Signaler Répondre
j'aimerais savoir comment ces gens, dis du voyage, qui ne respectent rien et possèdent des caravanes et voitures que la grosse majorité des français ne pourront jamais s offrir.Signaler Répondre
pour quelles raisons sont ils intouchables ?
Et en plus on leur paie leurs caravanes à ces gros nazes, faudrait peut-être arrêter les "ayant droit" à tout, y compris de nous pourrir la vieSignaler Répondre
La commune de Corbas (69960) dispose d'une aire d'accueil des gens du voyage gérée dans le cadre de la Métropole de Lyon.Signaler Répondre
Informations principales
• Localisation : 5 Rue des Roses, 69960 Corbas
Récurrence à perpétuité !Signaler Répondre
Ils ont de belles grosses voitures toutes neuves que je ne pourrais jamais m'acheter. Et moi, je travaille.Signaler Répondre
Cherchez l'erreur...
Quel service rendent-ils à la société , pour qu'elle les protège autantSignaler Répondre
Ils dégradent, ils volent, des fois ils tuent, et nous on les laisse s'installer où ils veulent au nom des gens du voyage
La zone qu'il choisissent est régulièrement pillée, et jamais de sanction
Faiblesse de l'état des politiques de tous bord
t’as le nom des gens du voyageur qui sont mouillés dans les accidents de trains, les vols de câbles qui coupent électricité et internet qui occupent et polluent les propriétés privées et qui cassent tout ou volent tout sur les aires mises à leur disposition… tout ça sans jamais rien payer … à quand des politiques courageux qui les sanctionnent ???? les politicards bisounours qui vident les caisses ça nous mènent droit d’ansle murSignaler Répondre