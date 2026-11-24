C'est une nouvelle étape dans les déplacements d'un groupe de gens du voyage à travers l'agglomération lyonnaise.

Depuis le week-end des 21 et 22 novembre, douze caravanes stationnent sur un terrain de la Métropole de Lyon, rue du Mont-Blanc, dans la zone industrielle de Corbas, à proximité du restaurant Carnegie Hall.

Selon Le Progrès, ces familles sont déjà connues des gendarmes de la compagnie de Bron, qui les ont retrouvées à plusieurs reprises dans différentes communes de l'Est lyonnais.

Plusieurs installations en quelques semaines

Début novembre, le groupe occupait le parking du magasin Action à Saint-Bonnet-de-Mure.

Les caravanes avaient finalement quitté les lieux le 9 novembre, à la veille d'une expulsion programmée, pour rejoindre d'autres familles à Saint-Laurent-de-Mure.

Une nouvelle installation avait alors eu lieu dans la zone industrielle des Marches du Rhône.

Mais le 16 novembre, une opération mobilisant 56 gendarmes avait conduit à l'évacuation d'une trentaine de caravanes.

Une nouvelle expulsion possible à Corbas

Une semaine après cette intervention, les douze caravanes ont donc trouvé un nouvel emplacement à Corbas.

Les gendarmes attendent désormais une éventuelle plainte de la Métropole de Lyon, propriétaire du terrain.

Cette démarche pourrait permettre l'établissement d'un rapport portant notamment sur la sécurité, la salubrité et l'ordre public, avant sa transmission à la préfecture.

Une mise en demeure de quitter les lieux pourrait alors être prise.