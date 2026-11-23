Ce dimanche 22 novembre, aux alentours de 20h30, le commerce Smoke & Vape situé cours Lafayette, à proximité de la rue Baraban, dans le 6e arrondissement, a été pris pour cible par un individu armé.

Selon Actu Lyon, le suspect, dont le visage était dissimulé, a pénétré dans cette boutique spécialisée dans la vente de cigarettes électroniques avant de braquer un pistolet sur le vendeur.

500 euros dérobés, deux suspects recherchés

Sous la menace de son arme, le malfaiteur est parvenu à récupérer une somme estimée à un peu plus de 500 euros en espèces.

Il a ensuite quitté les lieux et rejoint un second individu qui l'attendait à l'extérieur. Les deux hommes auraient pris la fuite à bord d'une trottinette électrique.

Aucun blessé n'est à déplorer à la suite de ce braquage. Une enquête a été ouverte pour retrouver les deux suspects, toujours en fuite.