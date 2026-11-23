Ce dimanche 22 novembre, aux alentours de 20h30, le commerce Smoke & Vape situé cours Lafayette, à proximité de la rue Baraban, dans le 6e arrondissement, a été pris pour cible par un individu armé.
Selon Actu Lyon, le suspect, dont le visage était dissimulé, a pénétré dans cette boutique spécialisée dans la vente de cigarettes électroniques avant de braquer un pistolet sur le vendeur.
500 euros dérobés, deux suspects recherchés
Sous la menace de son arme, le malfaiteur est parvenu à récupérer une somme estimée à un peu plus de 500 euros en espèces.
Il a ensuite quitté les lieux et rejoint un second individu qui l'attendait à l'extérieur. Les deux hommes auraient pris la fuite à bord d'une trottinette électrique.
Aucun blessé n'est à déplorer à la suite de ce braquage. Une enquête a été ouverte pour retrouver les deux suspects, toujours en fuite.
fumer tueSignaler Répondre
Non mais ça va, c'est BarabanSignaler Répondre
un commerce très 'spécialisé' ...Signaler Répondre
Et oui, des cousins des supporters d'une équipe de foot britannique...Signaler Répondre
Les électeurs d'EELV-LFI sont en totale roue libre.Signaler Répondre
Le régime macronien laisse faire les électeurs d'EELV-LFI pour les remercier d'avoir voté deux fois Macron aux présidentielles.
dimanche a 20h30 ?Signaler Répondre
il y a au moins une personne satisfaite de ce cambriolage à Lyon c est Doucet , on se demande s il n a pas fait autant de piste cyclable pour faciliter la fuite des voleurs en trottinette électriqueSignaler Répondre
ce n'est pas le vrai sixièmeSignaler Répondre
Il a trop joué à GTASignaler Répondre
Encore les coussins c est signéSignaler Répondre
encore un pseudo écolo des fameux « partenaires privilégiés de la mairie » de Lyon si chers à DOUCETSignaler Répondre
Doucet s'en tamponne sauf si c'est avec une moto thermique, alors là il rue dans les brancards...Signaler Répondre
"à bord d'une trottinette électrique."Signaler Répondre
Et éco-responsables en plus...
Quelle chance...