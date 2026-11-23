Des trains plus ponctuels entre Lyon et Clermont-Ferrand, et une liaison TER directe vers Montluçon : ce sont deux objectifs de l’étude présentée lundi 23 novembre 2026 par l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Confiée à SNCF Réseau, elle doit déterminer les évolutions nécessaires de l’offre et des infrastructures sur l’axe passant par Roanne.

Le constat de départ porte sur la fiabilité des trajets. La ponctualité se dégrade en fin de parcours sur cette ligne, avec des résultats inférieurs à la moyenne régionale. Les partenaires soulignent aussi la concurrence de l’autoroute A89 et la nécessité de proposer une alternative ferroviaire plus attractive.

Une ligne à la croisée de trois projets de SERM

L’axe Lyon–Roanne–Clermont dessert des territoires concernés par les futurs Services express régionaux métropolitains lyonnais, stéphanois et clermontois. L’étude devra intégrer ces projets pour définir les besoins de déplacement et les circulations possibles.

Elle comprendra un diagnostic de l’exploitation actuelle et de l’état des infrastructures, une analyse de la demande et des prévisions de trafic. Ces travaux serviront à élaborer un schéma directeur ferroviaire.

"Notre ambition est de développer des alternatives crédibles à la voiture individuelle, tout en garantissant une meilleure accessibilité des territoires", explique Étienne Guyot, préfet de région.

Lyon–Montluçon, une liaison directe à préparer

L’absence de TER direct entre Lyon et Montluçon fait partie des difficultés auxquelles l’étude doit répondre. Pour accueillir davantage de trains, les partenaires devront notamment tenir compte des travaux de régénération de la ligne Gannat–Montluçon. Ils sont présentés comme un préalable à des circulations supplémentaires à l’horizon 2031, en lien également avec le projet d’exploitation de lithium EMILI.

La réflexion porte aussi sur le réexamen d’un Train d’équilibre du territoire desservant Montluçon, afin de renforcer les connexions régionales et nationales du Massif central, notamment vers l’agglomération lyonnaise.

Engagée en juin 2026 pour dix-huit mois, l’étude représente 710 129 euros, financés à parts égales par l’État et la Région. Les premiers résultats du diagnostic sont attendus au premier trimestre 2027, avant une finalisation à la fin de la même année.