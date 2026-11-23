La reprise normale des cours attendra encore au lycée Frédéric-Faÿs. Alors que les enseignements devaient retrouver leur rythme habituel ce lundi, un nouveau blocus a perturbé la matinée dans cet établissement de Villeurbanne.
Dès 8h, de nombreux lycéens se sont rassemblés devant les entrées pour empêcher l'accès aux bâtiments.
La situation s'est rapidement dégradée avec des tirs de mortiers d'artifice, poussant la direction à ordonner l'évacuation du lycée jusqu'au retour au calme.
De nouveaux tirs ont été signalés vers 10h, alors que les policiers étaient toujours mobilisés aux abords de l'établissement.
Des tensions qui durent depuis septembre
Le lycée Faÿs apparaît comme l'un des principaux foyers de la mobilisation lycéenne dans l'agglomération lyonnaise.
Depuis le début du mouvement, le 28 septembre, les incidents se multiplient autour de l'établissement : tirs de mortiers, incendies de poubelles et affrontements avec les forces de l'ordre.
Des élèves ont également été interpellés lors des précédentes journées de mobilisation.
Ce lundi, des groupes d'élèves sont restés rassemblés sur la voie publique, notamment jusqu'à la rue Léon-Blum. Aucune date de reprise effective des cours dans des conditions normales n'est précisée à ce stade.
La recrudescence des tirs de mortier au sein-même des établissements de l'agglomération lyonnaise avait été vivement dénoncée par le préfet du Rhône et le rectorat.
Si on n'avait pas recruté du personnel éducatif membre de "Révolution Permanente "...Signaler Répondre
Étonnant que les ministres découvrent apres des "complicités "
Toujours aussi ébahi par autant de connerie... ses politiques sont censés avoir fait un peu d'études pourtant mais non on a récupéré les pires simplets du monde apparemment.
A la façade, on se dit que c’est un établissement à rénover.Signaler Répondre
Quelle honte ces banlieues sans moyen
" La recrudescence des tirs de mortier au sein-même des établissements de l'agglomération lyonnaise avait été vivement dénoncée par le préfet du Rhône et le rectorat. "Signaler Répondre
Ils dénoncent mais ne font rien.
Ils attendent qu' il y ait un mort ?
Quelques nervis terroristes d'extrême gauche pourrissent la vie de la très grande majorité.Signaler Répondre
Le laxisme des écologistes et gauchistes donnent un résultat splendide avec la complicité de la macronerie.
Cette soif d'apprendre et de se cultiver chez les lycéens sympathisants d'EELV-LFI est impressionnante.Signaler Répondre
Quand on voit les échanges irresponsables des parents d'élèves du Lycée, on comprend mieux pourquoi c'est toujours le bazard dans le lycée.Signaler Répondre
Vous comprenez c'est leur combat, ils ont une colère en eux qu'il faut sortir par un moyen comme un autre.
La police n’a qu’à se poster en nombre dès 7h du matin …. et vous verrez que les trublions, s’ils viennent vont vite déguerpir. Au passage on contrôle et on fait des fouilles préventives et tout porteur de mortier aller simple au commisariat et convocation des parents pour la sortie! Et s’ ils ne sont pas du lycéens, direction un Centre de rétention directSignaler Répondre
c'était déjà le boxon il y a 40 ansSignaler Répondre