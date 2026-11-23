La reprise normale des cours attendra encore au lycée Frédéric-Faÿs. Alors que les enseignements devaient retrouver leur rythme habituel ce lundi, un nouveau blocus a perturbé la matinée dans cet établissement de Villeurbanne.

Dès 8h, de nombreux lycéens se sont rassemblés devant les entrées pour empêcher l'accès aux bâtiments.

La situation s'est rapidement dégradée avec des tirs de mortiers d'artifice, poussant la direction à ordonner l'évacuation du lycée jusqu'au retour au calme.

De nouveaux tirs ont été signalés vers 10h, alors que les policiers étaient toujours mobilisés aux abords de l'établissement.

Des tensions qui durent depuis septembre

Le lycée Faÿs apparaît comme l'un des principaux foyers de la mobilisation lycéenne dans l'agglomération lyonnaise.

Depuis le début du mouvement, le 28 septembre, les incidents se multiplient autour de l'établissement : tirs de mortiers, incendies de poubelles et affrontements avec les forces de l'ordre.

Des élèves ont également été interpellés lors des précédentes journées de mobilisation.

Ce lundi, des groupes d'élèves sont restés rassemblés sur la voie publique, notamment jusqu'à la rue Léon-Blum. Aucune date de reprise effective des cours dans des conditions normales n'est précisée à ce stade.

La recrudescence des tirs de mortier au sein-même des établissements de l'agglomération lyonnaise avait été vivement dénoncée par le préfet du Rhône et le rectorat.