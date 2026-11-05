Villeurbanne : le préfet interdit la conférence de Raphaël Arnault et un rassemblement d’ultradroite

La conférence de Raphaël Arnault n’aura finalement pas lieu ce vendredi à Villeurbanne.

Le préfet du Rhône Étienne Guyot a pris un arrêté interdisant la rencontre autour du livre Antifasciste du député de La France insoumise, qui devait se tenir le 6 novembre au Bieristan à Villeurbanne après l’annulation d’un premier rendez-vous prévu dans une salle municipale du 8e arrondissement de Lyon.

La préfecture précise avoir auparavant mis en demeure le maire de Villeurbanne. Faute de mesure prise par la commune, le préfet a décidé d’intervenir directement.

Yvan Benedetti également concerné

L’arrêté ne vise pas uniquement la conférence de Raphaël Arnault.

Il interdit également tout rassemblement dans un périmètre précis de Villeurbanne, et notamment celui déclaré par le leader nationaliste Yvan Benedetti, ainsi qu’un autre organisé à l’appel du groupuscule Union et Défense de la Jeunesse.

La préfecture justifie ces interdictions par un risque d’affrontements entre groupes radicaux antagonistes.

Selon les services de l’État, ces tensions sont anciennes et ont déjà conduit à plusieurs procédures de dissolution administrative et à des condamnations judiciaires.

La mort de Quentin Deranque rappelée par la préfecture

Pour étayer sa décision, le préfet revient également sur les affrontements survenus à Lyon le 12 février dernier, en marge d’une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

Ces violences entre militants d’ultragauche et d’ultradroite avaient conduit à la mort de Quentin Deranque. La préfecture rappelle que plusieurs personnes mises en examen dans cette affaire avaient été présentées comme proches de la Jeune Garde, organisation fondée par Raphaël Arnault et dissoute en 2025.

Les services de l’État indiquent également que, depuis ce décès, des groupes d’ultradroite ont publiquement mis en cause le député et se sont mobilisés à plusieurs reprises contre la mouvance d’ultragauche.

Dans ce contexte, la préfecture estime que le risque de troubles à l’ordre public est trop important.

Étienne Guyot dit avoir pris cette décision "en responsabilité" afin d’éviter des affrontements et garantir la sécurité des participants comme des riverains.