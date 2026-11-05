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Villeurbanne : le préfet interdit la conférence de Raphaël Arnault et un rassemblement d’ultradroite

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Villeurbanne : le préfet interdit la conférence de Raphaël Arnault et un rassemblement d’ultradroite

La préfecture du Rhône a décidé d’interdire la conférence que le député LFI Raphaël Arnault devait tenir ce vendredi 6 novembre à Villeurbanne. Un rassemblement déclaré par Yvan Benedetti ainsi qu’un autre organisé à l’appel de l’Union et Défense de la Jeunesse sont également visés par l’arrêté.

La conférence de Raphaël Arnault n’aura finalement pas lieu ce vendredi à Villeurbanne.

Le préfet du Rhône Étienne Guyot a pris un arrêté interdisant la rencontre autour du livre Antifasciste du député de La France insoumise, qui devait se tenir le 6 novembre au Bieristan à Villeurbanne après l’annulation d’un premier rendez-vous prévu dans une salle municipale du 8e arrondissement de Lyon.

La préfecture précise avoir auparavant mis en demeure le maire de Villeurbanne. Faute de mesure prise par la commune, le préfet a décidé d’intervenir directement.

Yvan Benedetti également concerné

L’arrêté ne vise pas uniquement la conférence de Raphaël Arnault.

Il interdit également tout rassemblement dans un périmètre précis de Villeurbanne, et notamment celui déclaré par le leader nationaliste Yvan Benedetti, ainsi qu’un autre organisé à l’appel du groupuscule Union et Défense de la Jeunesse.

La préfecture justifie ces interdictions par un risque d’affrontements entre groupes radicaux antagonistes.

Selon les services de l’État, ces tensions sont anciennes et ont déjà conduit à plusieurs procédures de dissolution administrative et à des condamnations judiciaires.

La mort de Quentin Deranque rappelée par la préfecture

Pour étayer sa décision, le préfet revient également sur les affrontements survenus à Lyon le 12 février dernier, en marge d’une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

Ces violences entre militants d’ultragauche et d’ultradroite avaient conduit à la mort de Quentin Deranque. La préfecture rappelle que plusieurs personnes mises en examen dans cette affaire avaient été présentées comme proches de la Jeune Garde, organisation fondée par Raphaël Arnault et dissoute en 2025.

Les services de l’État indiquent également que, depuis ce décès, des groupes d’ultradroite ont publiquement mis en cause le député et se sont mobilisés à plusieurs reprises contre la mouvance d’ultragauche.

Dans ce contexte, la préfecture estime que le risque de troubles à l’ordre public est trop important.

Étienne Guyot dit avoir pris cette décision "en responsabilité" afin d’éviter des affrontements et garantir la sécurité des participants comme des riverains.

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Raphaël Arnault

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Yvan Benedetti

15 commentaires
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Qui dit mieux le 05/11/2026 à 20:44
deux ponts de mesure a écrit le 05/11/2026 à 19h23

pour lepen 5000 policiers mobilisés pour leurs meeting Macron et l’extrême droite sont ensemble

Oui mais Raphaël Fachault est beaucoup plus dangereux que 5000 sympathisants rn

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lepen sous barcelet le 05/11/2026 à 20:36
simplementcitoyen a écrit le 05/11/2026 à 19h46

Une personne fiché S ne devrait pas siéger à l'assemblé nationale juste par respect de la fonction et par respect de la démocratie et de la république. C'est un mauvais exemple que les jeunes ne doivent pas suivre. l’extrême gauche divise et est dangereuse pour notre pays.

lepen sous bracelet comme candidate à l’élection présidentielle c’est normal

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Moon88 le 05/11/2026 à 20:33

Si les fichés S ne pourraient plus siéger a l'assemblée LFI auraient quasi plus de députés car entre les anciens dealers, soutient de terroristes, consommateurs de drogue ou autres adhérents violents antifa y aurait plus grand monde de propre.

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Lyon de mon coeur.... le 05/11/2026 à 20:11
deux ponts de mesure a écrit le 05/11/2026 à 19h23

pour lepen 5000 policiers mobilisés pour leurs meeting Macron et l’extrême droite sont ensemble

Ben, le RN est un parti légal, qui n appelle pas a la violence et devait se protéger des gauchistes venus, au nom de la liberté d expression 🤣, les empêcher de tenir un meeting.
Raphael ARCHENAULT, est le fondateur activiste d'une milice violente pour laquelle il a été condamnée a LYON, la ou cette même milice a massacre un jeune de 23 ans, toujours au nom de leur liberté d'expression....
Déjà par respect et décence pour les parents, il n aurait même pas du penser a venir...
Mais provocateurs sans aucun sens moral, il vient avec LFI,écharpes usurpees d élus en bandoulière provoquer les lyonnais....
Alors je suis lyonnais, pas RN, et je me contrefous des postures...
J applaudis tous ceux qui empêcheront ce nuisible fasciste de sévir dans la ville de Jean MOULIN .

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aimelyon le 05/11/2026 à 20:10

Raphaël Arnault de l’extrême gauche n'as pas honte, c'est parents doivent être heureux de l'avoir éduqué ainsi.

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Gui le 05/11/2026 à 20:10

Le capitaliste Raphaël Arnaud qui vous s'en mettre plein les poches ne pourra pas tenir son stand commerciale. Il va se retrouver au marché illégal des état unis pour les vendre 🤣🤣 ou a la Guillotière à la sortie du métro. A bes les capitalistes comme Raphaël Arnaud ! !!

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Oli69 le 05/11/2026 à 19:59

Sage décision d’interdire la venue de ce monsieur

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simplementcitoyen le 05/11/2026 à 19:46

Une personne fiché S ne devrait pas siéger à l'assemblé nationale juste par respect de la fonction et par respect de la démocratie et de la république. C'est un mauvais exemple que les jeunes ne doivent pas suivre. l’extrême gauche divise et est dangereuse pour notre pays.

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Bellota le 05/11/2026 à 19:38

Monsieur le Préfet répondez à cette simple question:
Qui a assassiné Quentin ?
L’extrême gauche ou pas ?
Alors
Commencez à penser à ses parents

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raslebol69 le 05/11/2026 à 19:33

Sage décision vu que les copains de Raphael Arnault en profiteraient pour taper sur les opposants à cette "conférence".

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deux ponts de mesure le 05/11/2026 à 19:23

pour lepen 5000 policiers mobilisés pour leurs meeting Macron et l’extrême droite sont ensemble

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Enfin, je reprends confiance... le 05/11/2026 à 19:16

Merci Monsieur le Préfet.
En premier lieu pour les parents de Quentin, qui eux sont toujours restes dignes et respectueux.
Et ensuite merci pour les lyonnais, vous nous rendez notre dignité et l honneur de la capitale de la résistance ....
Quentin, repose en paix🙏 Lyon ne t oubliera pas

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Ex Précisions le 05/11/2026 à 19:15

L'ultra droite ne serait pas sortie si le provocateur de l'ultra LFI ne s'était pas pointé.

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jean cul melenche le 05/11/2026 à 19:13

non, c’était une réunion de la jeune garde, même merde que lfi, mais autre nom !

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Calahann le 05/11/2026 à 19:13

Dû coup, on fait quoi alors ?

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