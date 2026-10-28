Près de Lyon : Audrey Fleurot tourne un film pour Netflix à Villeurbanne, de fausses explosions prévues dans la mairie

Silence, ça tourne à Villeurbanne ! Depuis mardi, les couloirs et les salles de l'hôtel de ville ont été transformés en plateau de cinéma pour accueillir le tournage du film À Cran, une production Netflix réalisée par Samuel Bodin.

Le réalisateur, connu notamment pour Furies, Marianne et La Maison du mal, dirige un casting emmené par Audrey Fleurot, Camélia Jordana, Mathieu Demy, Jérémy Gillet et Oumar Diaw.

Dans ce thriller produit par Incognita Films, Audrey Fleurot incarne Claire Zeller, une commandante de police dont l'existence bascule après un homicide qu'elle cherche à dissimuler.

L'équipe doit poursuivre son tournage pendant plusieurs semaines dans la région lyonnaise.

Des voitures de police et des ambulances devant la mairie

Après une première journée de prises de vues à l'intérieur de l'hôtel de ville, le tournage doit prendre une autre dimension ce mercredi 28 octobre.

Une importante séquence nocturne est programmée entre 17h et 4h du matin, notamment sur la place Lazare-Goujon, derrière la mairie.

Des figurants et des véhicules de prestige sont attendus pour les besoins du film.

La production prévoit également d'installer de faux véhicules d'intervention : voitures de police, ambulances et camion de pompiers.

De quoi surprendre les riverains, déjà informés que l'activité inhabituelle ne correspondra à aucune véritable opération de secours.

Deux détonations simulées dans la salle des mariages

Autre particularité de cette soirée de tournage : deux détonations doivent retentir dans la salle des mariages de l'hôtel de ville.

La société Incognita Films précise qu'elles serviront à simuler une explosion, sans utilisation de produits explosifs. L'ensemble des opérations sera encadré par des professionnels afin de garantir la sécurité du quartier.

Entre la mairie et le Théâtre national populaire, la place Lazare-Goujon servira ainsi de décor à l'une des séquences du futur thriller de Netflix.