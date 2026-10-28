Près de Lyon : Audrey Fleurot tourne un film pour Netflix à Villeurbanne, de fausses explosions prévues dans la mairie

Silence, ça tourne à Villeurbanne ! Depuis mardi, les couloirs et les salles de l'hôtel de ville ont été transformés en plateau de cinéma pour accueillir le tournage du film À Cran, une production Netflix réalisée par Samuel Bodin.
Le réalisateur, connu notamment pour Furies, Marianne et La Maison du mal, dirige un casting emmené par Audrey Fleurot, Camélia Jordana, Mathieu Demy, Jérémy Gillet et Oumar Diaw.
Dans ce thriller produit par Incognita Films, Audrey Fleurot incarne Claire Zeller, une commandante de police dont l'existence bascule après un homicide qu'elle cherche à dissimuler.
L'équipe doit poursuivre son tournage pendant plusieurs semaines dans la région lyonnaise.
Des voitures de police et des ambulances devant la mairie
Après une première journée de prises de vues à l'intérieur de l'hôtel de ville, le tournage doit prendre une autre dimension ce mercredi 28 octobre.
Une importante séquence nocturne est programmée entre 17h et 4h du matin, notamment sur la place Lazare-Goujon, derrière la mairie.
Des figurants et des véhicules de prestige sont attendus pour les besoins du film.
La production prévoit également d'installer de faux véhicules d'intervention : voitures de police, ambulances et camion de pompiers.
De quoi surprendre les riverains, déjà informés que l'activité inhabituelle ne correspondra à aucune véritable opération de secours.
Deux détonations simulées dans la salle des mariages
Autre particularité de cette soirée de tournage : deux détonations doivent retentir dans la salle des mariages de l'hôtel de ville.
La société Incognita Films précise qu'elles serviront à simuler une explosion, sans utilisation de produits explosifs. L'ensemble des opérations sera encadré par des professionnels afin de garantir la sécurité du quartier.
Entre la mairie et le Théâtre national populaire, la place Lazare-Goujon servira ainsi de décor à l'une des séquences du futur thriller de Netflix.
Moi j'aime bien Audrey Fleurot. J'ai hâte de voir La Comtesse de Monte-Cristo, ou Edmond meurt a If et c'est Mercedes qui mène la vengeance. Juste rétablissement des faits pour le droit des femmes!Signaler Répondre
Comme si ça changeait quelque chose au quotidien des Villeurbannais.Signaler Répondre
364 jours avec des explosions réelles sans que personne ne s'en soucie.
1 jour avec Audrey Fleurot, ouf on respire c'est pour rire!
Pourquoi des fausses explosions, les vraies ne sont-elles pas suffisantes ?Signaler Répondre
Ils ont de la chance les villeurbannais avec tous ces parisiens qui viennent utiliser leur espace.Signaler Répondre
Après la nomination du metteur en scène des JO au TNP, Thomas JOLY, voilà Audrey FLEUROT et un rôle ou la police est discréditee.
Ben de la production de bobo gauchiste parisien.
Mais Villeurbanne serait elle devenue HPI, Hautement Pourri et Infectée ?
L avantage c est que le prix de l immobilier va baisser au fur et a mesure que la ville ressemble a Vaulx en velin et venissieux....les 3 V.....finalement...
quand notre coeur fait "boum":explosions fâcheuses, non avenues et indécentes compte tenu des circonstances.. boum!Signaler Répondre
ç'aurait pu être post synchronisé