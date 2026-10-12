Mobilisation lycéenne : une nouvelle manifestation mardi à Lyon, avant une AG à Villeurbanne

Une troisième semaine de mobilisation lycéenne s’annonce à Lyon et dans son agglomération.

Un nouveau rendez-vous est fixé ce mardi 13 octobre à 10h, place Guichard dans le 3e arrondissement de Lyon. L’appel prévoit ensuite un cortège en direction de Villeurbanne.

Une assemblée générale au CCVA

À l’issue de la manifestation, une assemblée générale inter-lycées est annoncée à partir de 12h au Centre culturel et de la vie associative (CCVA), situé au 234 cours Émile-Zola à Villeurbanne.

Une manifestation déclarée aura lieu à #Lyon et #Villeurbanne ce mardi 13 octobre à partir de 10h00. ➡️La circulation et le stationnement seront perturbés sur l’ensemble du parcours. Les autorités invitent les usagers à anticiper leurs déplacements. ✅La @PoliceNat69 sera mobilisée pour assurer la sécurité des biens et des personnes. — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 12, 2026

Depuis le 28 septembre, plusieurs établissements de l’agglomération ont été touchés par des blocages ou des mobilisations, parmi lesquels les lycées Jean-Paul-Sartre, Charlie-Chaplin, Robert-Doisneau ou Frédéric-Faÿs.

Des étudiants ont également rejoint le mouvement au cours des derniers jours, avec plusieurs actions organisées dans les universités.

Entre 20 000 et 25 000 manifestants mardi dernier

Cette nouvelle journée intervient une semaine après l’important cortège organisé le 6 octobre à Lyon.

La préfecture du Rhône avait alors comptabilisé 20 000 manifestants, tandis que les syndicats en revendiquaient 25 000. Le cortège avait rassemblé lycéens, étudiants, enseignants et soutiens au mouvement entre la place Bellecour et la place Guichard.

Des incidents avaient éclaté après l’arrivée du cortège, avec plusieurs affrontements entre des groupes et les forces de l’ordre. Onze personnes avaient été blessées, dont neuf policiers et gendarmes, selon le bilan communiqué par la préfecture.

Les syndicats appellent également à la grève

La mobilisation de mardi dépassera le seul cadre lycéen.

Le SNES-FSU appelle les personnels de l’Éducation nationale à se mettre en grève et à rejoindre la manifestation lyonnaise. La CGT Éduc’action du Rhône appelle elle aussi à participer au cortège au côté des lycéens.

Les organisations mobilisées réclament notamment davantage de moyens pour l’Éducation, de meilleures conditions d’étude et de travail et contestent Parcoursup.

Le départ de la manifestation lyonnaise est donc fixé mardi à 10h place Guichard, avant la poursuite de la mobilisation à Villeurbanne.