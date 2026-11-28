Ils seront 8 000 à prendre le départ de l'épreuve reine dans la nuit de samedi à dimanche. Au programme : environ 80 kilomètres entre le Parc des expositions de Saint-Étienne et la Halle Tony-Garnier de Lyon, en traversant les monts du Lyonnais à la lumière des lampes frontales.

Et cette année, les organisateurs ont décidé de corser les choses.

Le parcours affichera plus de 2 500 mètres de dénivelé positif, contre environ 1 950 mètres en 2025. Plus de 40 % du tracé a également été modifié.

L'engouement pour la SaintéLyon ne faiblit pas. Les 20 000 places disponibles pour cette édition ont toutes été réservées en moins d'une heure lors de l'ouverture des inscriptions en mars dernier.

Pour participer à la course principale en individuel, il fallait débourser 125 euros. Les inscriptions en relais pouvaient atteindre 225 euros pour une équipe de quatre personnes.

Une nouvelle course de 36 kilomètres

La SaintéLyon ne se résume plus à son parcours historique. Plusieurs formats permettent désormais de participer à l'événement selon son niveau et ses ambitions.

La SaintExpress proposera 46 kilomètres au départ de Sainte-Catherine, tandis que la SaintéSprint reliera Soucieu-en-Jarrest à Lyon sur 25 kilomètres. La SaintéTic offrira un parcours de 13 kilomètres depuis Chaponost.

Grande nouveauté de cette édition 2026, la SaintéVia fera ses débuts avec 36 kilomètres au départ de Mornant.

Les plus jeunes pourront également participer à la SaintéGones, organisée vendredi, sur des distances allant de 300 mètres à 3 kilomètres.

Pour les amateurs de défis extrêmes, la LyonSaintéLyon proposera toujours un aller-retour entre les deux villes, avec un premier trajet à réaliser en 13 heures maximum avant de prendre le départ de la course classique.

Une épreuve née en 1952

La SaintéLyon n'a pas toujours été une course à pied. Lors de sa première édition, en 1952, quinze marcheurs s'étaient élancés de Lyon vers Saint-Étienne, treize d'entre eux parvenant à destination.

Pendant plusieurs décennies, courir était même interdit. Ce n'est qu'en 1977 que le style libre a été autorisé.

Le sens du parcours a ensuite été définitivement fixé en 1992, avec un départ à Saint-Étienne et une arrivée à Lyon.

Plus de 70 ans après ses débuts, l'événement est devenu l'un des rendez-vous incontournables du trail français. Et avec des inscriptions prises d'assaut en quelques minutes, sa popularité semble loin de s'essouffler. A noter l'absence de dernière minute du triple vainqueur de la course Thomas Cardin, qui a déclaré forfait.