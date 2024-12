Grégory Doucet et d'autres élus écologistes ont fait (une partie) de la SaintéLyon

Mais cette année, il n'y avait que Gautier Chapuis, l'adjoint au maire de Lyon, qui s'était élancé en ville pour le semi-marathon.

C'est peut-être parce qu'ils s'étaient préservés pour la SaintéLyon.

La team HDV, pour Hôtel de Ville, et composée du maire Grégory Doucet et de son adjointe aux Sports Julie Nublat-Faure se sont ainsi élancés dans la nuit et le froid ce week-end. Mais pas pour la terrible SaintéLyon, plutôt sur sa version la plus raccourcie : la SaintéTic, 13 kilomètres entre Chaponost et la Halle Tony-Garnier.

Le binôme a franchi la ligne en même temps, en 1h41'32. Et Grégory Doucet est devenu le premier maire de Lyon à participer à cette course légendaire.

Plus courageux, les élus de la Métropole de Lyon Fabien Bagnon et Vincent Monot ont eux fait la SaintExpress, 45km au départ de Sainte-Catherine à la frontière entre la Loire et le Rhône. Le vice-président chargé de la Voirie a fini le parcours en 5h20'09, et le vice-président du Sytral en 5h33'52.