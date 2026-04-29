Surprise pour l’édition 2026 de la SaintéLyon : une nouvelle course proposée

La 72e édition de la SaintéLyon se déroulera cette année dans la nuit du 28 au 29 novembre prochain. La célèbre course reliant Saint-Etienne à Lyon a d’ailleurs fait le plein lors des inscriptions en mars dernier avec des épreuves complètes en seulement quelques minutes…

Bonne nouvelle pour ceux n’ayant pas pu avoir un dossard pour celle que l’on surnomme la doyenne des courses nature en France puisque les organisateurs ont annoncé ce mardi une toute nouvelle course pour la prochaine édition de la SaintéLyon. Son nom ? La SaintéVia, une course de 35 kilomètres (et de 630m de D+). Cette dernière partira de la commune de Mornant et "suivra l’itinéraire et les vestiges de l’ancien aqueduc Romain du Gier. Bâti il y a 2000 ans, cet ouvrage gigantesque captait l’eau dans le massif du Pilat pour l’acheminer à Lyon, Lugdunum à l’époque, la capitale des Gaules".

Les organisateurs ont d’ailleurs publié une vidéo sur les réseaux sociaux annonçant cette nouvelle course "avec la complicité de Stéphane Bern" dont on entend la voix.

Ce sont seulement 1000 dossards qui seront disponibles pour cette surprise de l’édition 2026 de la SaintéLyon. Les inscriptions pour la SaintéVia ouvriront ce jeudi 30 avril à partir de 13h. Les premiers arrivés seront bien sûr les premiers servis…