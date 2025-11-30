Faits Divers

SaintéLyon : un participant victime d'un malaise mortel à l'approche de l'arrivée

La SaintéLyon est endeuillée.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un participant de la mythique course a été victime d'un malaise au niveau des quais de La Mulatière.

A deux kilomètres de l'arrivée à la Halle Tony-Garnier, ce quinquagénaire, traileur accompli qui participait à la SaintéSprint, épreuve de 24 kilomètres, s'est effondré. Il n'a pas pu être réanimé malgré l'intervention des secours.

C'est la première fois qu'un participant de la SaintéLyon décède en pleine course.

PAIX A SON ÂME le 30/11/2025 à 13:55

Chacun voit midi à sa porte ! Paix à son âme ! . Je ne sait pas si on peut appelé cela une belle mort. On passe la majeure partie de notre vie à courir au sens figuré comme au sens propre. Mourir en courant un Dimanche, ça fait beaucoup quand même !

