SaintéLyon : un participant victime d'un malaise mortel à l'approche de l'arrivée

Dans la nuit de samedi à dimanche, un participant de la mythique course a été victime d'un malaise au niveau des quais de La Mulatière.

A deux kilomètres de l'arrivée à la Halle Tony-Garnier, ce quinquagénaire, traileur accompli qui participait à la SaintéSprint, épreuve de 24 kilomètres, s'est effondré. Il n'a pas pu être réanimé malgré l'intervention des secours.

C'est la première fois qu'un participant de la SaintéLyon décède en pleine course.