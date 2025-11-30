SaintéLyon : un participant victime d'un malaise mortel à l'approche de l'arrivée

Dans la nuit de samedi à dimanche, un participant de la mythique course a été victime d'un malaise au niveau des quais de La Mulatière.
A deux kilomètres de l'arrivée à la Halle Tony-Garnier, ce quinquagénaire, traileur accompli qui participait à la SaintéSprint, épreuve de 24 kilomètres, s'est effondré. Il n'a pas pu être réanimé malgré l'intervention des secours.
C'est la première fois qu'un participant de la SaintéLyon décède en pleine course.
Chacun voit midi à sa porte ! Paix à son âme ! . Je ne sait pas si on peut appelé cela une belle mort. On passe la majeure partie de notre vie à courir au sens figuré comme au sens propre. Mourir en courant un Dimanche, ça fait beaucoup quand même !Signaler Répondre