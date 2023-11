Le défi des 156 kilomètres de la LyonSaintéLyon pour une jeune lyonnaise

La Lyonnaise de 29 ans, passionnée par le trail et la course à pied, sera ce samedi matin à 9h sur la ligne de départ de la LyonSaintéLyon, soit 156 kilomètres et 4390 mètres de dénivelé.

Avec deux SaintéLyon à son actif, Charlène Flaus veut relever ce défi qu’elle prépare depuis maintenant un an. "Ça fait un an que je m’entraîne tous les jours en pensant à ça à chaque sortie. Je suis super excitée parce que j’ai hâte mais aussi car... (Lire la suite sur Lyon Femmes)