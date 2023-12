Une SaintéLyon glaciale pour plus de 17 000 coureurs

La SaintéLyon est de retour ce week-end pour une 69e édition qui s’annonce tout simplement glaciale. Les températures les plus froides devraient en effet frôler les -5 degrés au départ de Saint-Etienne pour une arrivée où le mercure ne dépassera pas les 3 degrés.

Il faut dire que les conditions météorologiques sont indissociables de la SaintéLyon qui attire chaque année toujours plus de participants. Ils seront cette année plus de 17 000 à s’élancer sur l’un des parcours de ce trail : 156 km Lyon SaintéLyon, 78 km SaintéLyon, 78 km Relais à 2, 78 km Relais à 3, 78 km Relais à 4, 44 km SaintExpress, 24 km SaintéSprint et 13 km SaintéTic.

"Courir la nuit, ça n’a rien à voir", assurent chaque année les organisateurs. Le dicton s’appliquera sans surprise une nouvelle fois aux participants qui devront venir à bout pour le traditionnel format des 78 km des 2300 mètres de dénivelé positif et des 2550 mètres de dénivelé négatif. Les arrivées se feront au petit matin à la Halle Tony Garnier pour les plus rapides, jusqu’à 16h30 pour les derniers.

A noter également cette année un spectacle de 300 drones lumineux à 23h15 ce samedi soir à Saint-Etienne juste avant le coup d’envoi officiel de cette nouvelle édition de la « Doyenne » des courses ultra en France.