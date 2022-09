Sidney Govou et Loïc Perrin en équipe pour la SaintéLyon !

La légende de l’OL et l’historique de l’ASSE vont faire équipe avec François Clerc et Jérémy Clément, tous deux passés par les deux équipes. Ils vont s’entraider le temps de la course de 78 kilomètres qui réunit, chaque année, plusieurs milliers de coureurs.

Sur sa page Facebook, la course indique que "c’est pour tordre le cou à cette pseudo rivalité et célébrer l’amour du sport que quatre ex joueurs professionnels de l’ASSE et de l’OL ont décidé cette année de courir les 78 km de la SaintéLyon en Relais 4".

Les quatre retraités du ballon rond vont courir, le 4 décembre prochain, pour l’association Hutington et son réseau A.Ma.N.D (Réseau d'entraide - Maladies Neuro Dégénératives).