Une SaintéLyon boueuse et glaciale pour plus de 17 000 coureurs !

Ils étaient plus de 17 000 courageux à prendre dans la nuit de samedi à dimanche le départ d’un des différents parcours proposés pour cette édition 2023. "On a coutume de dire, entre Saint-Etienne et Lyon, que la SaintéLyon marque toujours le début de l’hiver. Une fois de plus, après un automne particulièrement doux, ce week-end fut le théâtre d’un rafraîchissement spectaculaire, de précipitations importantes rendant les chemins glissants et même l’apparition des premiers flocons sur les sommets", résument les organisateurs dans un communiqué abordant le bilan du trail. Les milliers de coureurs ont en effet été confrontés à la boue, à la pluie, au brouillard et au froid.

Du côté des résultats, l’espagnol Andreu Simon Aymeric s’est imposé sur la distance reine de 78 kilomètres en un peu plus de 5 heures et 47 minutes. Chez les féminines, Sarah Vieuille a dominé la course en plus de 6 heures et 54 minutes.

La formule ultra de 156 kilomètre a été remportée une nouvelle fois par Alexandre Boucheix alias "Casquette Verte" en 16 heures 15 minutes et 21 secondes.

Sur la SaintéExpess de 44 kilomètres, le stéphanois Loïc Rolland et la finlandaise Anna-Stiina Erkkilä ont réussi le défi de gagner dans leur catégorie.

A noter que plus de 200 intervenants et 1000 bénévoles étaient mobilisés sur l’ensemble de la course.