La SaintéLyon, c’est ce week-end ! 

Et cette année, ce sont plus de 17 000 participants qui sont inscrits.

Que ce soit pour la classique épreuve des 78 kilomètres en solo, en duo, les 13 kilomètres de la "SaintéTic"ou encore les 156 kms pour les plus courageux… Ce qui est sûr, c’est qu’il y en a pour tous les goûts. Huit formats au total, pour un parcours composé de 65% de sentiers et 35% de bitume.

En quelques chiffres, la SaintéLyon, ce sont des participants qui viennent de de 76 départements, 21 nationalités et 39 ans d’âge moyen. Et parmi les 17 000 participants, quelques têtes sont bien connues.

Jérémy Clement, Sidney Govou, Loïc Perrin et François Clerc seront de la partie pour le relais à 4. "C’est pour tordre le cou à cette pseudo rivalité et célébrer l’amour du sport que quatre ex joueurs professionnels de l’ASSE et de l’OL (deux d’entre eux ont joué dans les deux clubs) ont décidé cette année de courir les 78 km de la SaintéLyon en Relais 4", explique l’organisation de la course. Ils seront présents au profit de l’association Huntington et son réseau A.Ma.N.D qui aide les personnes atteintes de la maladie d’Huntington.

Mais ce ne sont pas les seules personnalités qui seront présentes puisque Thomas Voeckler, ancien cycliste et maillot jaune du Tour de France sera bel et bien au départ de la course.

Eric Abidal, ancien joueur de l’OL, participera au relais à 4 et Antoinette Nana Djimou, 4 fois championne d’Europe d’Heptathlon/Pentathlon a également décidé de chausser les chaussures de course.