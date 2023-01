"Une 21ème édition puissante" : l’heure du bilan pour le SIRHA de Lyon

Quelques jours après le sacre du Danemark au prestigieux concours du Bocuse d’Or marquant la fin de cette 21ème édition du SIRHA, l’heure est au bilan pour les organisateurs qui parlent ce jeudi d’une édition "puissante".

Ce sont en tout près de 210 000 professionnels qui ont arpenté les allées d’Eurexpo au cours des cinq jours du salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de la restauration avec la présence de 4700 exposants et marques.

"Le niveau d’échanges, de business et de rencontres généré par Sirha Lyon cette année affirme sa position de plus grand rendez-vous global du Food Service mondial et sa puissance économique pour toute la filière", commentent les organisateurs dans un communiqué de presse. "Décideurs de l’hôtellerie, de la restauration et de l’alimentation, acheteurs et chefs ont fait de Sirha Lyon 2023 une édition débordante de vitalité aussi bien dans les allées du salon que les scènes de réflexion et de concours nationaux et internationaux", peut-on également lire.

La prochaine édition du SIRHA se déroulera en 2025 du jeudi 23 au lundi 27 janvier toujours à Eurexpo.