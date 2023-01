Coup d’envoi du Sirha ce jeudi à Eurexpo

C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les professionnels des métiers de bouche, mais aussi pour les amateurs de gastronomie. Dès ce jeudi et jusqu’à lundi soir, 2300 exposants sont présents à Eurexpo. Près de 180 000 visiteurs sont attendus sur le salon.

Coupe du Monde de la Boulangerie

Plusieurs temps forts vont rythmer ce rendez-vous culinaire, à commencer par la Coupe du France de la Boulangerie, qui se tiendra à partir de ce samedi. Il s’agit de la 16ème édition. 12 équipes, chacune composée de 3 boulangers issus d’une même région viendront s’affronter pendant 3 jours. Pour les départager, ils devront se surpasser sur 4 types d’épreuves, à savoir le pain, les viennoiseries, un buffet artistique, et une épreuve de restauration boulangère (snacking).

Ce samedi également, à partir de 17h45, aura lieu la Coupe du Monde de la Pâtisserie. Pendant ce concours, 3 pâtissiers (un spécialiste de la crème glacée, un expert en sucre et un chocolatier) s’associent pour relever les différentes épreuves dans leurs domaines respectifs.

Bocuse d’Or

Le Sirha se clôturera par l’un des évènements les plus attendus de ce salon : le Bocuse d’Or, décerné le 23 janvier à 17h45. 24 pays seront en compétition, dimanche et lundi. Cette année, la team France sera dirigée par la cheffe lyonnaise Naïs Pirollet.

Les candidats auront 5h30 pour exprimer leur créativité et montrer leur technique à travers les deux épreuves : Le thème "Feed the kids" qui a pour but de mettre en lumière l’importance de la nutrition pour la santé des enfants. Les chefs devront réaliser un menu autour de la courge. Afin d’équilibrer le plat principal, chaque candidat devra inclure un œuf par portion dans leur recette.

Lors de l’épreuve du plateau, les équipes vont devoir sublimer un poisson, la lotte.

Chacun des chefs devra réaliser un plat chaud à destination de 15 personnes avec comme produits mis à leur disposition 2 lottes ainsi que 6 coquilles Saint-Jacques.

Les deux poissons seront présentés chacun sur deux plateaux distincts et devront être accompagnés par deux garnitures composées exclusivement de produits végétaux.

A cela s’ajoute une troisième garniture "ragoût" présentée dans des bols individuels. Celle-ci devra être l’alliance d’un légume emblématique du pays de l’équipe avec des moules et des croûtons disposés au-dessus de la réalisation.