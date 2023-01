Coupe du Monde des Traiteurs au Sirha : la France arrive 2ème !

Douze équipes étaient en compétition pour le titre de Meilleur Traiteur au monde ce jeudi. C’était la 8ème édition de ce concours organisé par la Confédération Nationale des Charcutiers-Traiteurs et Traiteurs.

Les USA sacrés Champions du monde

Les États-Unis sont arrivés en première position du concours, et repartent avec la Coupe du Monde des Traiteurs. L'équipe empoche 8000 euros et décroche le Trophée Or. La France quant à elle se classe deuxième et obtient le Trophée Argent, ainsi que 4000 euros.

La République Tchèque complète le podium avec le Trophée Bronze et la somme de 2000 euros.