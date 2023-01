Bocuse d’Or : découvrez les plats réalisés par Naïs Pirollet !

Après 5h30 de concours, place à l’attente des résultats pour Naïs Pirollet. La jeune femme de 25 ans, benjamine de la finale internationale du Bocuse d’Or qui se termine ce lundi au SIRHA (salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation), a présenté les plats réalisés depuis ce lundi matin à Eurexpo.

Deux épreuves étaient au programme du plus prestigieux concours culinaire au monde. Naïs Pirollet a tout d’abord envoyé son menu "Feel the kids" dédié comme son nom l’indique aux enfants avec la butternut, la courge muscade et le potimaron à l’honneur.

La gagnante du Bocuse d'Or France a réalisé en entrée un croissant de...