Bocuse d’Or : le menu de Naïs Pirollet adapté dans les cantines scolaires

Le Bocuse d’Or s’est terminé ce lundi et a récompensé la française Naïs Pirollet dans la catégorie "Feed the Kids". Cette épreuve avait pour but de sensibiliser les enfants au goût et au "bien manger".

Dans le jury, cinq écoliers lyonnais étaient présents. Ils ont ainsi pu voter pour leur plat préféré parmi 24 dégustations. Ces enfants venaient ainsi de l’école Georges Pompidou dans le 3e arrondissement, l’école Cavenne dans le 7e, l’école Antonin Laborde dans le 9e et deux enfants venaient de l’école Simone Signoret dans le 8e. Tous sont volontaires et membres de la commissions "Restos des enfants" de leurs écoles.

"L’éducation culinaire est un enjeu primordial"

Chaque candidat devait créer un menu à base de courge. Plusieurs variétés ont été mises à leur disposition pour élaborer une entrée froide végétale, un plat chaud incluant un œuf et un dessert dans l’esprit de ceux servis au restaurant. La Ville de Lyon a annoncé dans un communiqué de presse qu’elle allait réutiliser le menu de Naïs Pirollet pour le servir dans les cantines scolaires.

Pour le président du Comité International d’Organisation du Bocuse d’Or, Régis Marcon, s’ouvrir le plus tôt possible à un grand panel de plats est important : "Nos premiers goûts se dessinent dès le plus jeune âge, l’éducation culinaire est donc un enjeu primordial face auquel les cuisiniers détiennent un rôle central."