Naïs Pirollet présidente du jury du Bocuse d'Or France

La jeune lyonnaise, première femme de l'histoire du concours à avoir représenté la France lors du concours qui se déroule à Eurexpo lors du Sirha, devra départager les six concurrents qui tenteront de décrocher leur sésame pour les Bocuse d'Or Europe.

Naïs Pirollet sera accompagnée de Jérôme Banctel, Pascal Barbot, Romain Meder, Tom Meyer, Jessica Prealpato, Sven Erik Renaa, ainsi que le vainqueur de la dernière édition mondiale, Brian Mark Hansen.

Les six chefs en lice pour le Bocuse d'Or France auront quatre heures pour réaliser deux recettes dans l'esprit d'un menu (une mise en bouche et un plateau). La compétition aura lieu le 8 septembre prochain au Grand Palais Ephémère à Paris, sous la présidence d'honneur d'Anne-Sophie Pic. Parmi eux, François Vermeere-Merlen, un styliste et conseiller culinaire qui a notamment participé au Larousse de la gastronomie de l'Institut Paul Bocuse (devenu depuis l'institut Lyfe) et qui a créé son entreprise de stylisme culinaire FVM Styliste Culinaire, basée à Lyon.