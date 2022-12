Naïs Pirollet à un mois de la finale du Bocuse d’Or à Lyon : "Je pense cuisine, je vis cuisine, je dors cuisine !"

La grande finale du Bocuse d’Or se déroulera les 22 et 23 janvier lors du Sirha (Salon International de la Restauration et de l’Hôtellerie) de Lyon. Ce sont en tout 24 pays qui tenteront de décrocher ce trophée remporté en septembre 2021 par Davy Tissot et son équipe. C’est d’ailleurs Naïs Pirollet, diplômée de l’Institut Paul Bocuse et en charge du développement des recettes au sein de la Team France il y a deux ans, qui portera les espoirs du drapeau tricolore. A un mois du coup d’envoi de la grande compétition et en pleine préparation intensive, la jeune femme de 25 ans a répondu à nos questions.

Lyon Femmes : Quel est votre état d’esprit à un peu moins d’un mois de la finale du Bocuse d’Or ?

Naïs Pirollet : Hyper concentrée. Pour ça, je ne veux rien laisser au hasard. Il faut tout anticiper et ça demande d’être extrêmement vigilante. C’est la dernière ligne droite. Je pense cuisine, je vis cuisine, je dors cuisine ! On peaufine actuellement les... (Lire la suite sur Lyon Femmes)