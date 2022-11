Bocuse d'Or : emmenée Naïs Pirollet, la France concourra le 23 janvier à Lyon

Le tirage au sort pour établir l'ordre de passage a été réalisé au sein du restaurant 3 étoiles de Régis et Jacques Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid.

La France, emmenée par la Lyonnaise Naïs Pirollet, fera son entrée dans la prestigieuse compétition lors de la deuxième journée, le 23 janvier. Les Tricolores, qui défendent leur titre acquis en 2021 par Davy Tissot, passeront juste après la Colombie et avant la Corée du Sud.

Naïs Pirollet et son commis Cole Millard, entrainés par Edouard Loubet, devront cuisiner la lotte ainsi que deux garnitures végétales et une garniture présentée à part à base d'une légumineuse emblématique de notre terroir et de moules.