Jeux Olympiques : la France de Nando de Colo (ASVEL) en finale contre la "Dream-Team" USA !

Et ça passe pour l‘équipe de France de basket et son Villeurbannais Nando de Colo, qualifiés ce jeudi pour la finale ! Les Bleus ont vaincu l’Allemagne en demi-finales, sur le score de 73-69, après avoir surclassé les 2e et 3e quart-temps.

Avec cette qualification, la France s’assure une médaille et jouera la finale contre les stars américaines, qui se sont difficilement débarrassé des Serbes plus tard dans la soirée (95-91). Elle aura lieu ce samedi à 21h30, à l’Arena de Bercy.