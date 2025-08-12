Joffrey Lauvergne quitte officiellement l'ASVEL, Nando de Colo annonce sa future retraite

Joffrey Lauvergne et l'ASVEL, c'est fini. Après trois saisons passées, le pivot français gardera un coût d'inachevé de son aventure villeurbannaise. Victime d'une rupture des ligaments croisés en 2022, il avait loupé de nombreux mois de compétitions. Il n'aura remporté qu'une Leaders Cup avec l'ASVEL.

Merci Joffrey 🙏



Après trois saisons passées sous les couleurs villeurbannaises, une page se tourne pour Joffrey Lauvergne.



L’ensemble du club te remercie pour ton engagement et ta bonne humeur, et te souhaite le meilleur pour la suite !#LDLCASVEL pic.twitter.com/n6VxJQCDXX — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 12, 2025

Une autre page se tournera dans le club villeurbannais, mais à la fin de la saison 2025-2026. Lors d'une interview donnée à RMC, Nando de Colo a laissé entendre qu'il disputait, à 38 ans, la probable dernière année de sa carrière. Le tout en égratignant le projet sportif de Tony Parker : "Je suis en fin de contrat avec l'ASVEL, ça fait quatre ans que je suis au sein du club. J'ai toujours essayé de trouver des projets qui avaient une continuité et ça n'a pas forcément été le cas ici. J'essaie de me concentrer sur le moment présent, de prendre du plaisir, mais dans un coin de ma tête, ça peut être la dernière, on verra comment la saison évolue".