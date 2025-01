Théo Maledon et Neal Sako ont été convoqués par Frédéric Fauthoux, le sélectionneur des Bleus.

L’équipe de France affrontera la Croatie et la Bosnie-Herzégovine les 21 et 24 février prochains. Il suffira d’une victoire pour que les Tricolores se qualifient pour l’Euro qui se déroulera à la fin de l’été en Lettonie, en Finlande, en Pologne et à Chypre.