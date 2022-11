Elisez le Lyonnais de l'année 2022 avec LyonMag ! (votes clos)

L'an dernier, Mila remportait vos suffrages et se confiait ensuite dans une interview fleuve pour notre magazine. La rédaction remet son titre en jeu avec quinze nouvelles candidatures de personnalités qui ont fait l'actualité en 2022. Vous pouvez voter jusqu'au 21 novembre inclus sur notre site lyonmag.com. À vos clics ! - VOTES CLOS, révélation du lauréat dans le prochain magazine de décembre !

Raphaël Arnault

Jusqu’à présent connu des seuls milieux militants d’ultragauche et de leurs ennemis jurés d’ultradroite, Raphaël Arnault a tenté et réussi une incursion dans la politique en réalisant une campagne offensive et un score honorable en dissidence de la NUPES aux législatives. Essai à confirmer ?

Jean-Michel Aulas

On le disait lâché par ses partenaires, miné par les résultats de son Olympique Lyonnais masculin. Pourtant, Jean-Michel Aulas est en passe de (bien) vendre son club à l’américain John Textor, et l’Arena est bien partie pour se faire une place de choix dans l’agglomération.

Selma Bacha

Toujours présentée (à tort) comme une star en devenir, Selma Bacha a prouvé sur et en dehors du terrain qu’elle était l’avenir du football féminin lyonnais et français. Une main à la place du pied gauche et un large sourire en permanence, la recette d’une future Ballon d’Or ?

Fabien Bagnon

S’il est probablement l’écologiste le plus attaqué sur les réseaux sociaux, en partie parce qu’il ne peut s’empêcher de répondre, Fabien Bagnon est aussi le vice-président de la Métropole dont le travail se voit le plus cette année : la place accordée au vélo fait des heureux, et des déçus…

Karim Benzema

Est-il besoin de présenter l’année 2022 de Karim Benzema ? Le natif de Bron a remporté la Liga et la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et il est surtout devenu le premier Ballon d’Or français depuis Zinédine Zidane en 1998.

Virginie Despentes

Comme à chacun de ses ouvrages, Virginie Despentes fait le bonheur de son éditeur, des librairies et de son banquier. "Cher Connard" a littéralement marché sur la concurrence lors de la rentrée littéraire de septembre. Succès critique et public, ce nouvel ouvrage dérange et fait parler de lui. Un futur classique de la Lyonnaise ?

Grégory Doucet

Le maire de Lyon est probablement pleinement entré dans son costume de maire en 2022. Ses projets avancent, ses équipes piétinent moins, et il se permet même de mener la danse ou de répondre aux clashs. Laurent Wauquiez et Gérald Darmanin peuvent en témoigner cette année.

Caroline Garcia

A l’instar de Karim Benzema, Caroline Garcia a eu une saison aboutie en 2022. Transformée, la tenniswoman a été sacrée en double à Roland-Garros et en simple à Cincinnati. Sans oublier un parcours exceptionnel à l’US Open. Ce qui lui a permis de retrouver une place dans le top 10 mondial WTA.

Marie-Charlotte Garin

Encore inconnue jusqu’en mai, Marie-Charlotte Garin a été la révélation politique de l’année à Lyon. La collaboratrice est devenue la plus jeune députée femme de Lyon. Et contrairement à d’autres, elle ne chôme pas depuis son élection. Jusqu’à se faire clairement remarquer par les médias à Paris.

Laurence Gaudart

Elle met 40 à 50 000 personnes dans des cars, direction les stations de ski. Laurence Gaudart fête cette année les 30 ans de Skimania, Une réussite à la lyonnaise qui a su se relever après l’année blanche du Covid-19 et la fermeture des remontées mécaniques.

Frédéric Merlin

Probablement le nom le moins connu de la liste. Et pourtant, Frédéric Merlin, 33 ans seulement, est le nouveau prince de l’immobilier. Et pas seulement à Lyon ! Spécialisé dans le redressement de centres commerciaux en difficulté, il gère désormais sept magasins Galeries Lafayette.

Tony Parker

Le président de l’ASVEL a eu le bonheur de voir son équipe conserver le titre de champion de France. Impliqué dans l’Arena de l’OL Vallée, il a aussi un grand projet pour ses stations de ski en Isère. De quoi l’occuper encore de nombreuses années.

Naïs Pirollet

Première femme à mener l’Equipe de France au Bocuse d’Or, Naïs Pirollet force le respect de toute une profession. La cheffe de 24 ans, réussit tout ce qu’elle entreprend. Major de promo en 2017 à l’Institut Bocuse, elle pourrait bien marquer davantage les esprits au Sirha en janvier.

Alessandra Sublet

Ce n’est pas tout le monde qui a le courage de suivre ses rêves et de plaquer une situation confortable. Alessandra Sublet a dit adieu à son job de présentatrice TV pour se consacrer au métier d’actrice. Elle a porté le téléfilm Handigang, soutenu par TF1, et qui va en appeler d’autres.

Alexandre Vincendet

Il en rêvait depuis 2017. Les législatives 2022 furent enfin l’occasion pour Alexandre Vincendet de décrocher un mandat de député. Proche de Gérald Darmanin mais en froid avec Laurent Wauquiez, l’ambitieux ex-maire de Rillieux-la-Pape compte bien agir pour son territoire, mais aussi pour son ascension personnelle.