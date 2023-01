Naïs Pirollet est prête pour le Bocuse d’Or à Lyon : "Je suis toute excitée de pouvoir faire ce concours"

Tenante du titre en 2021, grâce au chef lyonnais Davy Tissot, la France devra concourir la semaine prochaine lors du Sirha pour défendre son titre. Cette année, et pour la première fois de son histoire la Team France sera représentée par une femme. Elle s’appelle Naïs Pirollet, elle a 25 ans, et c’est elle qui aura la lourde tâche de porter les couleurs de la France.

Ce lundi, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a tenu à présenter officiellement toute l’équipe de France afin de démontrer à nouveau son soutien total à Naïs et son équipe en tant que premier partenaire. La Région est le premier partenaire de la Team France Bocuse d’Or avec 130 000 euros de subvention.

"C’est la première fois depuis la création de la compétition que la Team France est représentée deux années de suite par un candidat de la région. Naïs est le visage du futur de la gastronomie française c’est pourquoi la Région est fière d’être le premier partenaire de cette Team France", a-t-il déclaré.

A seulement quelques jours de la compétition, la jeune cheffe semble quant à elle très sereine. Souriante et détendue lors de cette conférence de presse, elle a tenu à remercier toute son équipe notamment son coach Édouard Loubet, son commis Cole Millard et l’ancien vainqueur du Bocuse d’Or, Davy Tissot pour ses conseils. En tant que première femme à représenter la France dans ce concours, Naïs Pirollet se dit très fière : "Je suis très fière d’être la première femme à représenter la France car toute la profession m’a soutenue dans ce choix, le fait que je sois une femme n’a jamais été un problème et je suis fière que ce soit la France qui soit porteuse de ça."

Pour rappel, Naïs et son équipe concourront lundi 23 janvier. Divisée en 2 parties, l'épreuve dure 5h30 au total. La première épreuve "Feed the kids", les équipes devront réaliser quinze plateaux de 3 assiettes (entrée, plat, dessert) autour de la courge imaginée pour mettre en lumière l’importance de la nutrition pour la santé des enfants.

La seconde épreuve, l’épreuve du plateau de cette grande finale 2023 fait honneur à la lotte, fournie par le partenaire Seafood From Scotland, accompagnée de noix de Saint-Jacques. Pour sublimer la lotte, les candidats devront préparer deux garnitures végétales à dresser sur le plateau ainsi qu’une garniture servie à part élaborée à partir d’une légumineuse de leur pays, de moules et d’un croûton individuel de leur composition.

"Pour transmettre l’identité de la Team France" dans ces épreuve comme elle dit, Rien n’est laissé au hasard par Naïs Pirollet et son équipe,ils sont même allés jusqu’à demander aux scientifiques de l’institut Paul Bocuse, de réaliser une étude sur les différentes façons de manger la courge en fonction des pays. Il leur reste encore 3 entraînements en condition réelle, avant de passer à la véritable épreuve lundi prochain.

"On est à une semaine du concours, à cette heure je serai en train d’envoyer mes plats, donc je suis un peu stressée bien sûr mais c’est du bon stress mais je ressens surtout une grande fierté, donc je suis toute excitée de pouvoir faire ce concours et ça va être inoubliable," conclut-elle.