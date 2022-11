Villeurbanne capitale française de la culture : un premier bilan et une Fête des Lumières à venir

Bien que ce ne soit pas encore tout à fait terminé, la mairie a réalisé un premier bilan ce mardi. Depuis janvier 2022, Villeurbanne a réussi à attirer plus de 700 000 spectateurs, soit plus de quatre fois le nombre d’habitants.

Les évènements qui ont captivé le plus de personnes sont la course de chiens géants Royal de Luxe avec 150 000 personnes, la "Faites de la musique" avec 80 000 personnes et le festival de musique Réel avec 50 000 personnes. Ce festival qui a reçu Ofenbach, Eddy de Pretto et Roméo Elvis devrait revoir le jour d’après le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvandael : "On va tout tenter pour refaire le festival Réel avant 2026."

En tout, plus de 700 évènements ont été organisés à Villeurbanne. Les écoles en ont aussi profité puisque 18 groupes scolaires ont bénéficié de médiateurs culturels pour monter des projets artistiques. Cédric Van Styvendael s’en félicite et compte bien continuer sur cette voie : "Ce sont des évènements qui ont bien marché et qu’on souhaite renouveler comme la fête de la musique sur le cours Emile Zola ou le festival des fanfares."

Pour toute cette année, la Ville de Villeurbanne a dépensé 13,5 millions d’euros, une somme bien au-delà du budget initial de 3,5 millions d’euros.

Un dernier mois pour un dernier spectacle

Mais il reste encore un mois à Villeurbanne en tant que capitale française de la culture. Un dernier spectacle est prévu à l’Hôtel de Ville à partir du 16 décembre. A l’instar de la Fête des Lumières, un spectacle de son et lumière de vingt minutes sera diffusé sur le bâtiment. Il reprendra l’ensemble des œuvres qui ont été proposées lors de cette année, les pièces de théâtre, le défilé des géants, les concerts, le hip-hop… Sept tableaux différents vont être proposés. Ainsi, comme le résume bien le directeur des "Allumeurs de Rêves", responsable du spectacle : "Tout ce que vous verrez s’est réellement passé à Villeurbanne cette année."

Cette projection aura lieu jusqu’au 1er janvier 2023, une date bien choisie : "Symboliquement, ça incite à dire que ça va continuer et que ça va être encore mieux après."

Le spectacle aura lieu tous les soirs de 18h à 21h sauf les 16 et 17 décembre où il terminera respectivement à 19h30 et 20h.

