Près de 7000 coureurs attendus ce samedi soir pour le Lyon Urban Trail by night

La 9ème édition du Lyon Urban Trail by night se prépare. La course se déroulera ce samedi soir dans les rues de l’agglomération lyonnaise avec près de 7000 participants attendus. Un record pourrait d’ailleurs être enregistré pour l’évènement ayant vu le jour en 2014 à Lyon et se déroulant à un mois de la SaintéLyon. La préparation parfaite avant le trail reliant Saint-Etienne à Lyon dans la nuit du 2 au 3 décembre.

Trois parcours sont une nouvelle fois proposés aux coureurs : le 8 km (300m D+/-), le 15 km (550m D+/-) et le 26 km (800 D+/-). Autant dire que les mollets vont chauffer…

Un 8km open, non chronométré et déguisé est également au programme de la soirée.

Les départs et les arrivées sont prévus sur le site antique de Fourvière dans le 5e arrondissement à partir de 18h45. Du côté de la météo, les averses et le vent devraient être au rendez-vous. Pas de quoi freiner les plus de 6500 inscrits enregistrés en fin de semaine.

Les inscriptions pour cette nouvelle édition du Lyon Urban by night peuvent se faire jusqu'au dernier moment