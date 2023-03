Près de 8000 coureurs attendus sur les différents parcours du Lyon Urban Trail ce dimanche !

Les mollets vont chauffer ce dimanche pour les coureurs inscrits au Lyon Urban Trail. Cette nouvelle édition proposera comme à son habitude plusieurs parcours : les formats de courses avec le 37 km, le 25 km, le 14 km et le 8 km sans oublier le format randonnée de 12 km.

Pour les plus courageux, il y aura plus de 6000 marches d’escaliers à monter ou à descendre ainsi que plus de 1500 m de dénivelé. Au programme : la traversée des Subsistances, du site gallo-romain de Fourvière ou encore les pentes de la Croix-Rousse pour une arrivée prévue sur la place Saint Jean.

Ce sont près de 8000 trailers qui sont attendus ce dimanche dans les rues de la capitale des Gaules. Une bonne nouvelle pour les organisateurs qui pourraient retrouver le niveau d’avant-Covid.