Lyon : des milliers de coureurs et un record attendus pour le LUT by Night ce samedi soir !

La 8ème édition du Lyon Urban Trail by Night se déroule ce samedi soir dans les rues de la capitale des Gaules. La course de nuit, lancée en 2014, devrait à nouveau faire le plein avec plus de 6000 coureurs attendus au départ des différents parcours (26 km chrono, 15 km chrono et 7 km chrono ou rando open) concentrés sur la rive droite de la Saône, le quartier Saint-Jean, les collines de Fourvière et de Sainte-Foy.

Un record de participation pourrait d’ailleurs être enregistré à l’issue de la soirée. A noter que les retardataires peuvent encore inscrire jusqu’à une heure avant le départ.

La nouveauté de cette édition nocturne 2022 est plutôt un retour puisque le village ainsi que les départs et les arrivées se feront dès 18h30 à l’Amphithéâtre Romain dans le 5e arrondissement.

Les participants devraient échapper à la pluie mais pas aux températures fraîches puisque le mercure ne devrait pas dépasser les 10 degrés en début de soirée puis les 5 degrés un peu avant minuit.

Toutes les informations pratiques sur l’évènement sont à retrouver ici