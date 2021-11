Près de 9000 coureurs attendus de nuit comme de jour à l’occasion de la double édition du Lyon Urban Trail

Les traileurs attendaient le retour de l’évènement depuis plus de deux ans après plusieurs annulations faisant suite à la crise sanitaire. Le Lyon Urban Trail fait son grand retour à l’occasion d’un week-end réunissant à la fois la version nocturne et la version diurne de la course.

Le LUT by night se déroulera ce samedi soir avec trois distances (6km, 12km et 18 km) tandis que le LUT de jour aura lieu dimanche matin avec quatre courses au programme (8km, 14km, 24km et 37 km). Les organisateurs ont d’ailleurs mis en place des packs afin de permettre aux participants d’enchaîner les deux versions.

Les départs et les arrivés sont en tout cas prévus au niveau de la place Saint-Jean dans le 5e arrondissement. Entre 8000 et 9000 traileurs devraient répondre à l’appel de l’évènement et chausser les baskets pour monter ou descendre les nombreuses marches annoncées sur les différents parcours offrant de belles vues sur Lyon et ses lieux emblématiques.