Il y a encore quelques mois, les collaborateurs de Nespresso célébraient les quarante ans de la marque. Aujourd’hui, ils négocient les conditions de leur départ.

Certains ont consacré dix, quinze, vingt, voire vingt-cinq années de leur vie professionnelle à cette entreprise. Ils ont accompagné sa croissance, contribué à ses performances commerciales et participé à la construction de cette image d’excellence qui a fait le succès de la filiale du géant suisse Nestlé.

"On a porté la marque", nous confie un salarié, qui estime aujourd’hui que ses collègues et lui sont traités "comme des malpropres".

Vingt-cinq ans de fidélité et une fermeture annoncée par Teams

Le mardi 9 juin 2026, l’ensemble des collaborateurs du site lyonnais est convoqué à une réunion sur Microsoft Teams. Sans avertissement préalable, les salariés apprennent en direct la fermeture prochaine de leur site et la suppression de nombreux emplois.

"On a appris en direct la fermeture du site par Teams, en visio. Sans préavis, sans rumeur, rien du tout", raconte notre interlocuteur.

Pour justifier cette méthode, la direction aurait expliqué avoir voulu éviter que l’information ne fuite dans la presse avant d’être communiquée aux salariés.

Une justification pour le moins paradoxale puisque, selon notre interlocuteur, la direction avait elle-même pris soin de transmettre un communiqué de presse aux médias sous embargo.

La communication médiatique aurait donc été minutieusement préparée en amont, tandis que les salariés, premiers concernés par cette décision, découvraient leur avenir professionnel derrière un écran.

Une méthode particulièrement difficile à accepter pour des collaborateurs ayant parfois consacré plusieurs décennies à une entreprise qui a précisément fait de l’excellence relationnelle sa signature.

De Lyon au Maroc, en Ukraine et désormais en Égypte ?

Le centre historique de relation client de Nespresso, situé boulevard Vivier-Merle dans le quartier de la Part-Dieu, devrait définitivement fermer ses portes le 30 juin 2027, selon notre interlocuteur.

Mais les activités exercées à Lyon ne vont pas toutes disparaître. Une partie d’entre elles sera transférée à l’étranger.

Dès le mois de juin, les organisations syndicales avaient alerté sur des transferts d’activités vers le Maroc ainsi que vers un centre de services partagés du groupe Nestlé en Ukraine.

Selon les nouvelles informations recueillies par Lyon Mag, certaines activités pourraient également être transférées en Égypte, au Caire.

Les salariés ne disposent toujours pas, selon notre interlocuteur, d’une visibilité complète sur la destination finale de leurs missions, qui doivent être réparties entre des centres de services partagés du groupe et des prestataires externes.

Une perspective qui nourrit un sentiment d’injustice : voir disparaître leurs emplois en France alors que les activités qu’ils exerçaient depuis parfois plusieurs décennies vont se poursuivre à l’étranger.

204 suppressions de postes et un "PSE au rabais"

Selon les derniers chiffres communiqués par notre interlocuteur, 204 suppressions de postes seraient désormais envisagées dans le cadre de cette restructuration, tandis que 178 salariés seraient concernés par la fermeture du site lyonnais.

Des techniciens travaillant dans différentes agences en province seraient également touchés par cette réorganisation.

Après un été passé dans l’incertitude, les salariés espéraient que les négociations relatives au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) déboucheraient sur des mesures d’accompagnement à la hauteur des moyens financiers du groupe et de leur ancienneté.

Les propositions formulées par la direction suscitent aujourd’hui une profonde déception.

Notre interlocuteur dénonce un "PSE au rabais", estimant que le groupe Nestlé dispose largement des ressources nécessaires pour accompagner ses collaborateurs dans de meilleures conditions.

Dans sa communication initiale, la direction de Nespresso France avait justifié cette réorganisation par une recherche de simplification et d’efficacité de son fonctionnement, ainsi que par le regroupement de certaines activités au sein de son siège parisien.

L’excellence s’arrête-t-elle aux portes du service client ?

Nespresso a bâti son succès sur les codes du luxe, la personnalisation du service, l’attention portée à ses clients et la promesse d’une expérience irréprochable.

Des valeurs que les collaborateurs lyonnais ont incarnées pendant des années, parfois durant une grande partie de leur carrière professionnelle.

Aujourd’hui, derrière les élégantes boutiques, les capsules dorées et les campagnes publicitaires mettant en scène George Clooney, une réalité sociale beaucoup moins séduisante se dessine.

Pour ces salariés, il ne s’agit pas seulement de perdre leur emploi. Il s’agit aussi de voir disparaître un collectif de travail, un savoir-faire et, pour certains, vingt-cinq années d’investissement personnel.

À l’heure où Nespresso célèbre ses quarante ans d’existence, une question demeure : l’excellence que la marque revendique auprès de ses clients ne devrait-elle pas également s’appliquer à ceux qui ont contribué à son succès ?

What else ?