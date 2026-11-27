Ses nombreux déplacements entre la France et l'Algérie lui coûtent désormais plusieurs milliers d'euros.
Le 30 octobre dernier, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours d'un homme qui contestait une demande de remboursement de 4 225,17 euros formulée par la Caisse d'allocations familiales du Rhône.
En cause : des aides personnalisées au logement (APL) perçues alors que l'intéressé ne résidait pas suffisamment longtemps dans son logement français.
Les compagnies aériennes sollicitées par la CAF
Pour établir la situation de cet allocataire, la CAF a mené une enquête particulièrement approfondie.
Selon Le Progrès, les contrôleurs ont notamment obtenu les dates de sortie du territoire figurant sur son passeport.
Ils ont également sollicité les compagnies Transavia et Air Algérie, qui ont confirmé plusieurs voyages vers l'Algérie correspondant aux dates relevées.
Résultat : l'homme avait passé presque toute l'année 2022 en Algérie, à l'exception du mois d'octobre. En 2023, il y avait également séjourné pendant sept mois.
Or, pour bénéficier des APL, un logement doit en principe être occupé au moins huit mois par an par l'allocataire, son conjoint ou une personne à sa charge, sauf exceptions prévues par la réglementation.
Des problèmes de santé invoqués
Devant la justice administrative, l'homme a tenté de justifier ses absences en évoquant notamment une hospitalisation prolongée en Algérie, l'état de santé de sa mère et les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les déplacements internationaux.
Des arguments qui n'ont pas permis d'obtenir l'annulation de la dette. Le tribunal a notamment relevé que l'allocataire n'avait pas signalé ces circonstances à la CAF à l'époque.
Sa requête a donc été rejetée, confirmant l'obligation de rembourser les 4 225,17 euros réclamés.
De toute façon, il ne remboursera jamais !Signaler Répondre
Le vrai problème est combien ils sont comme lui...
Ce n'est certainement pas le seul ! ! ! ! !Signaler Répondre
"confirmant l'obligation de rembourser les 4 225,17 euros réclamés.".Signaler Répondre
Oui d'autant plus que cette somme ne sera jamais remboursée.
bravo à la CAF de commencer à contrôler la distribution de ses aides … il y a encore beaucoup à faire … dans la même logique la sécu devrait se pencher sur les trafics de cartes vitales qui servent aux opérations réalisées pour des étrangersSignaler Répondre
"On ne peut être au four et au moulin" le problème très compliqué des charges et de la fiscalité des bi-nationaux...le seul perdant dans cette affaire c'est l'allocataire.Signaler Répondre
Si seulement c'était un cas isolé. Il y en a des charters entiers des gens qui vivent comme ça. C'est la norme. Ils reviennent pour toucher leurs allocs et profiter de la CMUSignaler Répondre
Une hospitalisation en Algérie...mais lol...c'est vrai qu'entre la France et l'Algérie pour une opération on choisit l'Algérie...et la marmotte emballé le chocolat non ?Signaler Répondre
Encore heureux qu'il rembourse. On en a marre de ces parasites.
La blague c'est qu'ils n'en n'ont trouvé qu'un dans ce cas et que reparti aussitôt dans son pays il n'est pas pret de rembourser.Signaler Répondre
Certaines personnes ( ne citons pas lesquelles)obtiennent des avantages financiers de l'État avec des faux documents , avec , en plus , une facilité déconcertante ! En plus , avec tous ces voyages , je suppose que ce " Monsieur "ne travaille pas , et vit des aides de ce gentil État. J'ai travaillé jusqu'à 66 ans , j'ai fourni tous les papiers nécessaires (des vrais) pour ma retraite, et , il m'a fallu attendre 2 ans pour que cette dernière soit, enfin, à jour, une honte ! Vive la France !Signaler Répondre