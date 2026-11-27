Ses nombreux déplacements entre la France et l'Algérie lui coûtent désormais plusieurs milliers d'euros.

Le 30 octobre dernier, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours d'un homme qui contestait une demande de remboursement de 4 225,17 euros formulée par la Caisse d'allocations familiales du Rhône.

En cause : des aides personnalisées au logement (APL) perçues alors que l'intéressé ne résidait pas suffisamment longtemps dans son logement français.

Les compagnies aériennes sollicitées par la CAF

Pour établir la situation de cet allocataire, la CAF a mené une enquête particulièrement approfondie.

Selon Le Progrès, les contrôleurs ont notamment obtenu les dates de sortie du territoire figurant sur son passeport.

Ils ont également sollicité les compagnies Transavia et Air Algérie, qui ont confirmé plusieurs voyages vers l'Algérie correspondant aux dates relevées.

Résultat : l'homme avait passé presque toute l'année 2022 en Algérie, à l'exception du mois d'octobre. En 2023, il y avait également séjourné pendant sept mois.

Or, pour bénéficier des APL, un logement doit en principe être occupé au moins huit mois par an par l'allocataire, son conjoint ou une personne à sa charge, sauf exceptions prévues par la réglementation.

Des problèmes de santé invoqués

Devant la justice administrative, l'homme a tenté de justifier ses absences en évoquant notamment une hospitalisation prolongée en Algérie, l'état de santé de sa mère et les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les déplacements internationaux.

Des arguments qui n'ont pas permis d'obtenir l'annulation de la dette. Le tribunal a notamment relevé que l'allocataire n'avait pas signalé ces circonstances à la CAF à l'époque.

Sa requête a donc été rejetée, confirmant l'obligation de rembourser les 4 225,17 euros réclamés.