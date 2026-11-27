Selon nos informations, dès le mercredi 9 décembre, la rue Grenette rouvrira à la circulation automobile. La zone à trafic limité (ZTL) sera accessible en voiture mais pas toute la journée, ni toute la semaine. Le détail des horaires est à retrouver en exclusivité dans notre magazine mensuel, en kiosques ce vendredi et disponible à l'achat en ligne.
Outre cette réouverture de la transversale emblématique de la Presqu'île, la Métropole de Lyon prévoit également de faciliter la venue en voiture en rendant la première heure de stationnement gratuite dans les parkings LPA du centre-ville et de ses environs. Là encore, la liste des parkings, ainsi que la durée de l'offre sont à retrouver dans LyonMag daté de décembre.
Des "Tickets TCL en fête" sont aussi annoncés pendant tout le mois de décembre.
Portées par Véronique Sarselli, présidente de la Métropole, ces mesures s’accompagnent de la campagne "J'AGIS, J'ACHETE ICI". Lancée avec les acteurs économiques, elle mettra en scène les commerçants sur les supports numériques, dans la presse et sur les panneaux Decaux, avant de s’étendre à l’ensemble des territoires métropolitains.
Terminé la Presqu'île pour moi. Je l'appréciais tellement sans voitures, je ne pourrai pas me réhabituer aux pots d'échappement, aux klaxons, ... quelle tristesse 😥Signaler Répondre
Si cela peut aider, même un tout petit peu, les commerçants. La presqu'île est tellement triste. Pas de vitrine de Noël, des planches. Personne dans les magasins. L'image de la Place Bellecour est terrible: La Grande Roue entre les restes de feu l'office du tourisme et la statue de Louis XIV taguée.Signaler Répondre
La rouvrir dans l'état actuel sans changements c'est une grosse erreur… J'imagine déjà le C13 et TB11 bloqués dans la circulation, ça va être du grand n'importe quoiSignaler Répondre
C'est les annonces qui devait etre faite hier en public rue de Grenette mais qui a été annulé car trop de manifestant... La rétropole de Lyon a peur de ses habitantsSignaler Répondre
Quels chiffres? Ceux inventés par les associations militantes?Signaler Répondre
Que certaines de ces pistes cyclables soient utiles, nécessaires est une évidence. Que d'autres soient désertes et inutiles l'est tout autant.
Top, je vais pouvoir de nouveau prendre ma Xantia pour aller acheter mon saucisson à la charcuterie Bonnard.Signaler Répondre
Merci Véro.
Sans oublier le khmer x2 qui en mai 2023 appelait les lyonnais à la désobéissance citoyenne !Signaler Répondre
Les khmers croyaient avoir tout résolu. Seulement leur gourou a joué avec les fusions de listes d'extrème gauvches. Il en a perdu son binôme métropolitain et va ramer encore 5 ans !Signaler Répondre
Il n'y a plus de vie dans la presqu'ile , que des commerces pour gogos et touristes . Sans vie de quartier cette zone est devenu centre commercial en pleine air , il en faut plus que faire Rerentrer les autos dans l'hyper centre il faut le faire revivre avec des vrais habitants , le rendre aux lyonnaisSignaler Répondre
bravo pour cette première étape, mais les promesses de campagne n’envisageaient pas des créneaux horaires mais bien une réouverture complète du centre ville au voitures … dont la plupart polluent de mins en moins car ceux qui roulent beaucoup changent régulièrement leurs voitures et sont aux dernières normes voire même au tout électrique.. il ne rest que les familles modestes qui renouvellent moins souvent ou ceux qui comme moi sortent leur voiture que 2-3 fois par mois et qui gaspilleraient et pollueraient plus la planète a jeter une voiture en parfait état…car ils faut rappeler aux ayatollahs de l’écologie politique de la bande à Doucet que le gaspillage ça n’a rien d’écologique…et c’est bien leur peu de crédibilité sur ce point là qui fait disparaître l’écologie politique de l’échiquier politique français …Signaler Répondre
Stop à l'obscurantisme. Les chiffres démontrent que le vélo est de plus en plus pratiqué à Lyon comme ailleurs en France, et on le voit bien sur les pistes cyclables. Le déni n'amène rien de bon.Signaler Répondre
Génial elle a tout compris. bravoSignaler Répondre
Quelle grave erreur. Les effets indésirables seront immédiats qu'ils seront même obligés de suspendre cette possibilité… Bon courage aux commerçants qui vont subir cette erreur puisque ça donne encore moins envie de s'aventurer en presque île.Signaler Répondre
Quelle inintelligence de cette rétropole...
Très bonne nouvelle. Cela permettra de désengorger la place Bellecour archi-encombrée. Mme Sarselli, qui a toute ma sympathie, devrait aussi revoir le carrefour du secteur Moulin à vent Saint-Fons / Vénissieux, la Route de Paris à Tassin / Charbonnières, les quais du Rhône en presqu'île, le secteur Pont Pasteur et Tony Garnier, le Boulevard Stalingrad, etc....Signaler Répondre
L'écervelé de doucet a subi un camouflet, avec ses idées saugrenues.
Les pistes cyclables doivent être rétrécies, voire supprimées, car jamais empruntées par ces crétins de cyclistes
En conclusion : VIVE LA VOITURE, VIVE LES COMMERCES.
Quel pur régal à la mairie de Lyon !Signaler Répondre
On savoure chaque seconde en imaginant Doucet en PLS sous son bureau, la bassine à la main pour éponger ses sanglots à chaque coup de gaz d'un bon gros diesel rue Grenette.
Après des années à nous gonfler avec ses leçons de morale en expliquant aux commerçants au bout du rouleau que trois plots en fonte et un sens interdit allaient faire tourner la boutique, le petit gourou de la Presqu'île se fait rouler dessus en direct par une heure de parking LPA offerte et les panneaux "J'agis, j'achète ici".
Un vrai bonheur de voir les bagnoles reprendre possession de son sanctuaire piéton (qui n'était en réalité qu'une autoroute à trottinettes débridées et vélos kamikazes) pendant qu'il s'étouffe dans son seum !
Pourquoi maintenir ces magazins du centre ville en état de mort cérébrale ? Le commerce c'est maintenant la part dieu et confluence.Signaler Répondre
Plus personne ne vient en voiture en ville c'est un coup à se choper des pv de stationnement et la conduite est trop compliquée à cause de ces merdes de vélos..Quand aux commerçants qu'ils mettent la clef sous la porte : prix astronomiques comparés à ceux pratiqués sur internet jusqu'à 50€ et plus de différence sur le même produit avec la livraison à domicile gratuite des"Voleurs" de première. Aucune pitié pour ces gens !Signaler Répondre
Exact. Si l'on se contente de réouvrir la rue Grenette aux bagnoles, sans remettre les bus rue de la Ré, on cours à la cata ! Et les premier qui vont morfler sont les usagers de ces bus (dont votre serviteur)...Signaler Répondre
(Mais pour cela il faudra re-transformer la rue Serlin, que sa Suffisance Bruno Bernard et son gang de vélotafeurs s'était empressé de piétonniser/vélocifier juste avant les élections...)
Il faut maintenant interdire les trotinette et les velo dans tout le gros lyon et demanteler le tramSignaler Répondre
Enfin une politique qui a du sens. Doucet en pls, elle lui claque le bec au parisien islamisteSignaler Répondre
il faut ouvrir toutes les rues a la circulation et autoriser les commerces a mettre des amendes au gens qui passent sans acheter.Signaler Répondre
Enfin des mesures îtelligentes, voir maintenant la rue de l'université où un double sens cyclistes sécurisé à été crée ne justifiant plus la voie de bus très rares qui elle, vide, favorise d'interminables bouchons pour les véhicules en direction du pont..d'où hyper pollution, temps de trajet multiplié par 3/4..mais quant on veut emm..le monde !!Signaler Répondre
Il faut rétablir la circulation rue Serlin et rue de la Ré sinon, avec ce système, ce sera la double pénalité pour les usagers des TCL !Signaler Répondre
L’accessibilité est le 1ere chose pour attirer des investisseurs, des clients, des entreprises enfin tout ce qui peut faire tourner l’économie.Signaler Répondre
Ouffff !Signaler Répondre
Il faut aussi "détendre" les cyclistes rue de la république. Ils sont devenus trop dangereux sur une voie piétonne.Signaler Répondre
BRAVO !Signaler Répondre
Mais ils vont fermer les métros le samedi après midi "à cause des manifestants".Signaler Répondre
EnfinSignaler Répondre
en voilà une bonne initiative. soutien à nos commerçants mis à mal depuis pas mal de semaines.Signaler Répondre