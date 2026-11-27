Selon nos informations, dès le mercredi 9 décembre, la rue Grenette rouvrira à la circulation automobile. La zone à trafic limité (ZTL) sera accessible en voiture mais pas toute la journée, ni toute la semaine. Le détail des horaires est à retrouver en exclusivité dans notre magazine mensuel, en kiosques ce vendredi et disponible à l'achat en ligne.

Outre cette réouverture de la transversale emblématique de la Presqu'île, la Métropole de Lyon prévoit également de faciliter la venue en voiture en rendant la première heure de stationnement gratuite dans les parkings LPA du centre-ville et de ses environs. Là encore, la liste des parkings, ainsi que la durée de l'offre sont à retrouver dans LyonMag daté de décembre.

Des "Tickets TCL en fête" sont aussi annoncés pendant tout le mois de décembre.

Portées par Véronique Sarselli, présidente de la Métropole, ces mesures s’accompagnent de la campagne "J'AGIS, J'ACHETE ICI". Lancée avec les acteurs économiques, elle mettra en scène les commerçants sur les supports numériques, dans la presse et sur les panneaux Decaux, avant de s’étendre à l’ensemble des territoires métropolitains.