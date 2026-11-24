Les résultats étaient attendus, ils sont accablants. Présentée lundi 23 novembre à Lyon, l'étude OPAL documente pour la première fois avec précision l'imprégnation aux PFAS des salariés, retraités et sous-traitants de trois sites industriels : Arkema à Pierre-Bénite (Rhône), Daikin, et le site Solvay de Salindres dans le Gard. Résultat : leur sang contient jusqu'à huit fois plus de ces molécules que la moyenne nationale.

126 personnes prélevées, des chiffres sans équivoque

Entre avril et septembre 2025, 126 personnes ont accepté de donner leur sang dans le cadre de cette biosurveillance humaine. L'étude, supervisée par l'Institut écocitoyen de Fos-sur-Mer, réunit Sciences Po Lyon, le CNRS, les Hospices civils de Lyon et l'Ined. Elle s'appuie sur près de 400 pages d'analyses et croise les résultats sanguins avec l'historique des productions des sites et les parcours professionnels des volontaires, pour identifier l'origine précise des molécules retrouvées dans l'organisme.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chez Arkema, les salariés ayant travaillé dans l'atelier de dérivés du fluor affichent 7,4 nanogrammes par millilitre de PFNA, contre 0,9 en moyenne nationale — soit huit fois plus. Chez Daikin, le PFOA est 6,5 fois plus présent que dans la population générale. Sur les 37 molécules recherchées, neuf ont été détectées chez plus de 99 % des participants. Quatre molécules sont plus concentrées chez les travailleurs lyonnais, dont l'imprégnation globale est 1,7 fois supérieure à celle des Français, selon les données présentées par 20 Minutes.

Une vallée de la chimie déjà sous pression judiciaire

Les PFAS — per- et polyfluoroalkylées — sont utilisés pour leur résistance et leur imperméabilité. Ils s'accumulent dans l'organisme via l'alimentation, l'eau et l'air, et ne se dégradent pas. Certains sont soupçonnés de favoriser des cancers, des troubles de la reproduction ou des perturbations hormonales.

Pierre-Bénite et la vallée de la chimie sont déjà dans le viseur judiciaire. La Métropole de Lyon a engagé des actions en justice contre les industriels du secteur. L'étude OPAL doit désormais franchir une étape supplémentaire : établir des liens de causalité entre les expositions professionnelles mesurées et les pathologies constatées. C'est là que se jouera la bataille juridique et sanitaire.